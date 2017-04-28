В еженедельном журнале Санкт-Петербурга «Панорама ТВ», владелец бренда юридическое лицо ЗАО «Медиа Пресс», по мнению специалистов, сейчас совершается рейдерский захват бизнеса.
Подтверждением данного предположения является то, что советом директоров ЗАО «Медиа Пресс» без каких-либо претензий и объяснений 17 апреля 2017 года было принято решение о прекращении полномочий генерального директора и главного редактора журнала Игоря Данилова. Ранее мажоритарный акционер издания ООО «Аура-Медиа», компания подконтрольная холдингу «Газпром-Медиа», заявил свое требование в суд об исключении миноритарного акционера МПК-Инвест из ЗАО «Медиа Пресс» (журнал «Панорама ТВ»). Суд назначен на 5 мая в Санкт-Петербурге.
Открытое письмо Председателю Газпром-Медиа Алексею Миллеру, написанное генеральным директором ЗАО «Медиа Пресс» было опубликовано 14 апреля на сайте журнала Панорама ТВ, было удалено 17 апреля. Как следует из открытого письма, череда событий приводит историю к развязке — полному контролю журнала «Панорама ТВ» структурами «Газпром-Медиа» и выведением из бизнеса миноритарного акционера, лишением его собственности.
Открытое письмо, приводится ниже.
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Председателю
Совета Директоров
Газпром-Медиа Миллеру А.Б.
Уважаемый Алексей Борисович!
России необходим экономический рост, необходим рост доходов граждан. Экономическое благополучие, без сомнения, поможет решить многие проблемы и откроет перед российским обществом новые возможности. Но возможен ли экономический рост без укрепления в обществе общечеловеческих ценностей? Один из основоположников современного представления о реальности Иммануил Кант оставил в изысканной и скрытой форме деликатный упрек современникам в эпитафии: «Две вещи наполняют душу постоянно новым и возрастающим удивлением и благоговением и тем больше, чем чаще и внимательнее занимается ими размышление: звездное небо надо мной и нравственный закон во мне». Этим завещанием, как мне кажется, великий мыслитель также предостерег и грядущие поколения о двух опасностях, недостатках общества модерна: о вульгарности, не желании развивать знания и об отсутствии уважения к личности в обществе. Действительно, что может быть важнее для жизни каждого человека, как не знание того, кто он и зачем он, как не уважение к себе и ко всем членам общества? Полагаю, что именно эти человеческие ценности и рождают все остальные законы морали, на которых конституируется общество, на которых базируются и законопослушание, и семейные ценности, и патриотизм и другие важные обществу ценности. Современная экономика создается интеллектом, в современном мире инновации рождают прибавочную стоимость. А для медийного бизнеса креативность на порядок важнее, ведь предметом и инструментами этого бизнеса являются смыслы, образы. Этот бизнес не живет в социальной реальности, а её формирует. Но креатив не рождается в умах рабов; полёт идей — стихия свободных людей. А для персональной свободы нужны знания и уважение. Обществу необходимо уважение к личности во всех проявлениях: уважение как к достоинствам так и к недостаткам, уважение как к силе так и к слабости, уважение как к большинству так и к меньшинству, уважение к иным взглядам и образу мышления, уважение к частной собственности. Мы хотим для России экономический рост, но он не возможен без свободы личности; в современном глубоко интегрированном мире успех — синоним свободы личности. Таким образом, от того насколько развиты, доминируют в обществе фундаментальные человеческие ценности, и прежде всего свобода личности, от этого зависит конкурентно-способность экономики страны, её экономический рост и благосостояние граждан.
Вы руководите крупнейшим в России Медийным Холдингом Газпром-Медиа, значит Ваши продукты формируют социальную реальность российского общества, а стиль управления — во многом определяет то как работает вся медийная отрасль России.
Обращаюсь к Вам публично, потому, что не вижу других возможностей предотвратить беззаконие и попрание важнейших человеческих ценностей. В ЗАО «Медиа Пресс» — журнал Панорама ТВ — сложилась ситуация корпоративного конфликта. Сотрудники Газпром-Медиа Холдинга, члены Совета Директоров ЗАО «Медиа Пресс» уже несколько месяцев оказывают беспрецедентное давление на Генерального директора ЗАО «Медиа Пресс» и сотрудников компании, с целью дестабилизации работы Общества и дискредитации её руководства, а в связи с последними фактами очевидна их цель — ограничение прав одного из акционеров и захват управления ЗАО «Медиа Пресс».
Я уже неоднократно обращался к Председателю Совета Директоров ЗАО «Медиа Пресс», обращая внимание на нарушения закона и прав одного из акционеров. Ниже привожу основные акты давления и нарушения:
1) публикацию на официальном сайте Газпром-Медиа Холдинга недостоверной информации о Генеральном Директоре ЗАО «Медиа Пресс».
2) Намерение Председателя Совета директоров ЗАО «Медиа Пресс», как это следует из письма в адрес финансового директора ЗАО «Медиа Пресс», без согласования с единоличным исполнителем органом Общества провести встречу с работниками ЗАО «Медиа Пресс» по вопросам текущей деятельности Общества. При этом, в соответствии с Уставом ЗАО «Медиа Пресс» руководство текущей деятельностью Общества относится к компетенции Генерального директора.
3) Введение в заблуждение Генерального директора ЗАО «Медиа Пресс», путем регулярного направления ему документов, содержащих технические ошибки, вводящие в заблуждение о времени, месте и повестке Совета Директоров и Внеочередного Собрания Акционеров.
4) Созывы заседаний Совета Директоров ЗАО «Медиа Пресс» с нарушением регламента, в ненадлежащем месте и в нерабочее время, с повесткой заседания, необоснованно не включающей вопросы, указанные в требовании Генерального Директора — члена Совета Директоров о созыве заседания.
5) Не предоставление Советом Директоров и ООО «Аура Медиа», как акционером Общества, ответов на запросы Генерального Директора Акционер Общества, в том числе на запрос копии договора купли-продажи 51% акций ЗАО «Медиа Пресс» между компанией Бентон Солюшнз и ООО «Аура Медиа». В результате этого пренебрежения Советом Директоров и ООО «Аура Медиа» своих обязанностей и корпоративной этики, ООО «МПК-Инвест», как акционер ЗАО «Медиа Пресс», вынужден был обратиться с иском в суд, чтобы добиться рассмотрения корпоративного спора.
6) Распространение информации о наличии оснований для уголовного преследования Генерального Директора Общества.
7) Попытка проведения 31 марта 2017 Внеочередного Собрания Акционеров ЗАО «Медиа Пресс» с нарушением закона и ущемлением права одного из акционеров.
8) Исковое заявление в суд о выведении миноритарного акционера ООО «МПК-Инвест» из состава акционеров ЗАО «Медиа Пресс». Этот последний факт завершает цепочку действий давления на компанию, обнажая смысл происходящего — присвоение чужой собственности компанией ООО «Аура-Медиа», которая принадлежит Вашему Холдингу.
Хотел бы отметить, что представители Газпром-Медиа Холдинга используют в своих действиях в том числе не бесспорные и не так давно введенные в российское законодательство ограничения иностранного участия в уставных капиталах учредителей всех без исключения средств массовой информации, которые являются не столько ущемлением свободы мысли и слова, сколько вторжением в сферу частных экономических отношений и ограничением права собственности, приводящим к уменьшению общей капитализации национального медиа рынка. Так, не нашедшие на данный момент своего российского покупателя принадлежащие иностранным участникам пакеты акций или доли в уставных капиталах юридических лиц — учредителей СМИ в течение непродолжительного периода времени полностью утратят свою ликвидность в условиях установленного статьей 19.1 Закона «О средствах массовой информации» блокирования выраженных в них корпоративных прав управления таким юридическим лицом. Данные ограничения в их нынешнем виде затронут большое число региональных средств массовой информации, не наносящих никакого вреда национальной информационной безопасности, деятельность которых, напротив, напрямую способствует укреплению такой безопасности посредством развития информационной среды правового государства. Это существенным образом негативно отразится даже на тех участниках рынка, которые под данные ограничения не подпадают. Предотвратить вероятный негативный эффект таких ограничений можно только в результате сотрудничества всех акционеров и участников учредителей СМИ, структура капиталов которых требует изменений. Только равноправный диалог, который не совместим с давлением более экономически могущественного партнера, воспользовавшегося благоприятной конъюнктурой, способен сохранить и развить значительные успехи, которых удалось достичь за предыдущие годы.
Прошу Вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию для поиска оптимального решения выхода из конфликта сообразно с высокой миссией Вашей компании формирования в обществе фундаментальных человеческих ценностей.
С уважением,
Генеральный директор
И.В. Данилов