Современное информационное пространство глобально, всеобъемлюще, но оно не имеет правового регулирования и установленных правил, сказала депутат Госдумы Ирина Яровая на VI Московской конференции по международной безопасности, организованной министерством обороны РФ.
«Оно полностью нарушает суверенитет и фактически сегодня информационное оружия является оружием массового уничтожения», — сказала Яровая.
По ее словам, «информационное пространство, незащищенное международными соглашениями, сегодня не просто уязвимо, оно стало объектом приватизации и монополии только одного государства» — США.
Яровая напомнила, что США еще в 1992 году первыми в мире заявили концепцию информационной войны.
«Можно с полной уверенностью сегодня говорить, что снаряды информационной лжи являются прологом геноцида, агрессии, экономического разорения, «цветных» революций», — сказала Яровая.
По ее словам, «сегодня самый большой дефицит в мире — дефицит правды».