На пост гендиректора «Почты России» рассматривается кандидатура бывшего зампреда правления Сбербанка Светланы Сагайдак, контракт действующего главы предприятия Дмитрия Страшнова истекает 1 июля, сообщили RNS три источника, знакомых с ходом консультаций о возможном назначении. Один из источников подчеркнул, что окончательного решения о том, кто возглавит «Почту России», на данный момент нет.
Консультации по кандидатуре Сагайдак только начались, они продолжаются около 10 дней, она — один из кандидатов, добавил другой источник.
По словам третьего источника, кандидатура члена правления «Ростеха» Сергея Куликова — о его возможном назначении писал «Коммерсантъ» в начале февраля — сейчас не рассматривается.
Но окончательного решения относительно кандидатов на пост главы «Почты России» пока нет, утверждают источники RNS.
Источник в окружении Сагайдак сказал RNS, что «не может подтвердить информацию» о возможном переходе бывшего топ-менеджера Сбербанка в «Почту России». Получить комментарий Светланы Сагайдак не удалось. Ее помощник отказался от комментариев.
«Слухи не комментируем», — сообщили RNS в пресс-службе «Почты России». На момент публикации в пресс-службе Минкомсвязи не предоставили комментарий.
Курирующий почтовую связь заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев также отказался комментировать RNS информацию о рассмотрении кандидатуры Сагайдак на должность главы «Почты России».
Комментировать информацию о возможной смене руководства «Почты России» журналистам отказался и министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. Он заявил, что все разговоры о смене руководства подведомственного Минкомсвязи оператора преждевременны.
«Я считаю, что показатели работы управленческой команды «Почты» — и генерального директора, и его заместителей — за период с 2013 года по 2016 год достаточно впечатляющие. Срок у контракта (действующего гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова. — RNS), действительно, заканчивается, но я считаю, что какие-то обсуждения кадровые пока преждевременны», — заявлял Никифоров журналистам в среду, 19 апреля.
Светлана Сагайдак покинула пост зампреда правления Сбербанка в начале марта. Она работала в банке с 2008 года. С начала 2016 года, после ухода из Сбербанка руководителя международного блока, нынешнего главы ВЭБа Сергея Горькова, Сагайдак возглавляла международный бизнес Сбербанка. До начала работы в Сбербанке Сагайдак с 1993 года занимала руководящие должности в банках и финансовых организациях, в том числе в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) и в Российском банке развития (РБР).
Помимо основной деятельности по доставке писем и посылок, «Почта России» также присутствует в сегменте банковских услуг. В 2015 году оператор в партнерстве с ВТБ запустил Почта-Банк, чистая прибыль которого по МСФО за 2016 год составила 1,2 млрд рублей. Чистый операционный доход в 2016 году вырос на 54% и составил 20 млрд рублей. Активы банка превысили 114 млрд рублей, увеличившись на 84%.
Чистая прибыль самой «Почты России» за 2016 год пока не раскрывалась, но в феврале «Почта России» прогнозировала, что чистая прибыль предприятия по итогам 2016 года составит более 1,7 млрд рублей.
Оператор анонсировал пресс-конференцию по результатам работы в 2016 году 25 апреля. По итогам девяти месяцев прошлого года чистая прибыль предприятия сократилась вдвое — с 2,7 млрд до 1,2 млрд рублей, сообщала пресс-служба «Почты России», поясняя, что причиной сокращения послужила программа повышения зарплат сотрудников предприятия. Выручка «Почты России» увеличилась на 8,2% — до 119,7 млрд руб.
Вопрос о возможной отставке главы «Почты России» Дмитрия Страшнова начал обсуждаться в начале года, вскоре после того, как Генпрокуратура в конце ноября 2016 года направила в Следственный комитет документы о возбуждении уголовного дела в связи с нарушениями, допущенными при выплате бонуса Страшнову в 95,4 млн рублей. Премия была выплачена топ-менеджеру в 2015 году по результатам деятельности ФГУП в 2014 году, когда предприятие получило прибыль в размере более миллиарда рублей, сообщала ранее пресс-служба «Почты России».
Также в конце года Генпрокуратура сообщала о том, что проверяет законность покупки двух самолетов Ту-204, о приобретении которых «Почта России» сообщала в конце 2016 года. В феврале Страшнов заявлял журналистам, что Следственный комитет проводит доследственную проверку по представлению Генпрокуратуры.