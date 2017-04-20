Телеканал «Матч ТВ» добился временной блокировки своих передач на сайте Sports.ru, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
«Суд принял определение о принятии обеспечительных мер. Самого иска о постоянной блокировке контента в суде еще нет», — сказали в пресс-службе.
Обеспечительные меры приняты 14 апреля, таким образом, у телеканала есть еще 10 дней, чтобы подать иск, в противном случае блокировка будет снята.
В определении суда не указано, о каких именно телепередачах идет речь. «Обязать Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и иных лиц прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование объекта авторских и (или) смежных прав… на сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.sports.ru», — сказано в определении.