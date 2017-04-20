Совет Европы (СЕ) включил «Новую газету» в число СМИ, подвергающихся наивысшей угрозе. Срочное оповещение первой степени об угрозе наивысшего уровня, т.е. угрозе жизни и безопасности журналистов, выпущено в отношении «Новой газеты» «в связи с угрозами в адрес журналистов издания со стороны официальных лиц и представителей духовенства Чеченской Республики», говорится в сообщении Совета Европы, переданном в «Интерфакс» пресс-службой этой старейшей европейской организации.
Оповещение об угрозах наивысшего уровня размещено на сайте Платформы защиты и безопасности журналистов на основе «информации, полученной от партнерских организаций, включая Комитет защиты журналистов», отмечает СЕ.
Платформа защиты и безопасности журналистов — это запущенный в 2014 году проект Совета Европы и крупнейших международных НПО, занимающихся вопросами свободы и безопасности СМИ. Речь идет об онлайновой платформе, на которой Совет Европы размещает полученную от партнеров и проверенную информацию об угрозах СМИ, а также ответы властей — они не обязательны, а добровольны — и информацию о том, решена ли была проблема.
Применительно к России было выпущено 30 оповещений. Власти РФ не ответили ни на одно из них, констатировали в СЕ. Россия по числу оповещений занимает второе место, первое удерживает Турция с 84 оповещениями.
Ранее «Новая газета» опубликовала материал о том, что в Чечне задержано около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме, кроме того, убиты как минимум три человека. Адвокат Андрей Сабинин, представляющий интересы издания, сообщил «Интерфаксу», что «Новая газета» в судебном порядке пытается добиться от Следственного комитета реакции на ее расследование о преследовании жителей Чечни в связи с их сексуальной ориентацией.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце минувшей недели сообщил, что в Кремле получили письмо главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова об угрозах в адрес журналистов, поступающих из Чеченской Республики, подчеркнув, что в Кремле выступают против подобных методов воздействия.
Со своей стороны пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг сведения газеты, отметив, что «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике».