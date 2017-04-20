Указание президента Владимира Путина о том, что действующей системы регулирования Интернета достаточно, выполняется. Роскомнадзор выступил против запретов детям на доступ в соцсети.
На коллегии ведомства прозвучали и предупреждения об опасности расширения перечня внесудебных блокировок. Исследование центра социального проектирования «Платформа» показало, что россияне к самой Сети относятся в целом положительно, а к росту ограничений в ней – в основном негативно.
Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин на расширенной коллегии Роскомнадзора выступил против того, чтобы механизм внесудебных блокировок распространялся еще и на различную экономическую информацию. Он напомнил, что и президент России уже сказал о достижении необходимого объема регулирования Интернета.
«Существующая система блокирования запрещенного контента достаточно совершенна и сбалансированна. Блокирование вне существующих алгоритмов должно делаться только по решению суда. Создав прецедент внесудебной блокировки по экономическим вопросам, мы откроем ящик Пандоры, дискредитируя всю систему борьбы с незаконным контентом», – подчеркнул Левин.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров тоже выступил против придумывания новых ограничений. Например, по его словам, «для детей соцсети запретить невозможно, потому что они являются неотъемлемой частью Интернета, а Интернет запретить невозможно». Так что он призвал об этом вообще не думать.
Напомним, что на медиафоруме Общероссийского народного фронта в начале апреля Путин заявил, что нынешнего российского регулирования вполне достаточно. Он напомнил, что ранее многие боялись тотальных запретов в Сети: «Нет, не запретили. Все функционирует, и функционирует нормально. Более того, многие считают, что этого недостаточно, надо еще жестче». При этом президент попросил и не критиковать китайскую модель ограничений – мол, каждая страна исходит из своих условий.
Судя по докладу центра «Платформа», за китайскую модель регулирования – к примеру, когда пользователям доступны лишь те интернет-ресурсы, которые были одобрены государством, высказывается не более 39%. «Китайский опыт ограничений не признается оптимальным самими китайцами. И важно знать причину: китайцы фильтруют контент, потому что городские бунты в этой густонаселенной стране будут носить катастрофические последствия», – говорится в исследовании.
Впрочем, и российский опыт борьбы с негативной стороной Интернета в документе тоже не признается успешным – во многом из-за ухудшения качества применения действующих законов. При этом пока нет единого представления о том, что же должно быть запрещено в Сети, делается вывод в исследовании о «реальных и специально сконструированных угрозах в Интернете».
Эксперты отметили, что новые ограничения Рунета приведут лишь к увеличению способов обхода блокировок, потому что это сделать гораздо проще, чем провести сами эти блокировки. Это мнение основывается на результатах опросов пользователей и мнении IT-специалистов.
При этом большинство респондентов, как выяснилось, видят в Интернете больше положительных моментов, нежели минусов, – так отвечают 92% опрошенных. Треть из них вообще считает Сеть «одним из лучших изобретений человечества», и лишь 1% высказался резко негативно.
Около 65% не согласны и с последними инициативами об ограничении пользования соцсетями для детей, потому что Всемирная паутина, напротив, «способствует повышению образования».
Большинство пользователей (79%) вообще в целом против каких-либо серьезных ограничений в Сети. По их мнению, тотальный контроль над Интернетом не нужен, властям стоит ограничиться лишь борьбой с нежелательным контентом, наказывая за него не столько авторов лайков и репостов, сколько интернет-провайдеров, которые этот контент по каким-то причинам распространяют.
79% опрошенных высказались и против того, чтобы спецслужбы имели доступ к их почте и личным страницам в соцсетях. По мнению респондентов, существенный контроль над поведением пользователей в Интернете не приведет к снижению числа преступлений, так как эта проблема зависит от других факторов.
В свою очередь, в докладе «Платформы» отмечается, что существенное ограничение Интернета технически невозможно. Подобные попытки приведут лишь к тому, что активная часть пользователей будет искать пути их обхода – и это подтвердили 38% респондентов.
«Введение государством контроля или ограничений в Интернете способно породить целый ряд неуправляемых рисков. В их числе – вытеснение проблем в офлайн», – говорится в исследовании. Риски будут связаны, к примеру, с ростом социального недовольства среди молодежи, усложнением мониторинга социальных явлений в обществе.
Впрочем, есть и сторонники ограничений, которые оперируют аргументами типа «Интернет часто направлен против государства и общества», «он управляется извне», «жертвами становятся незащищенные группы, особенно дети». Однако лишь 13% полагают, что существующего регулирования недостаточно.
Гендиректор Центра социального проектирования «Платформа» Дмитрий Лисицин пояснил «НГ», что «на введение существенных ограничений Интернета нет однозначного общественного запроса». И хотя многие респонденты высказались за это, но при этом больше половины из них сами считают, что ограничения окажутся бессмысленными. Что же касается китайского опыта, заявил он, то «можно определенно предположить, что ввод китайской модели приведет к расколу общества».
Екатерина Трифонов
Независимая газета