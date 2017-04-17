Комитет Государственной думы по культуре высказал предложение запретить рекламные паузы во время демонстрации фильмов по телевидению. Об этом сообщает газета «Известия».
Одним из авторов законопроекта выступил кинорежиссёр Станислав ГОВОРУХИН, который считает, что реклама уместна лишь перед началом картины и после её окончания, трансляция роликов в середине фильма возможно лишь с разрешения правообладателя. Авторы законопроекта убеждены, что рекламные паузы нарушают естественный ход сюжета и нарушают его восприятие зрителем. Кроме того, депутаты предлагают ввести временные ограничения на показ рекламы — не более 2 минут.
Между тем, законопроект вызвал неоднозначную реакцию. В частности, против подобной инициативы выступил комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Аналогичную позицию высказывают и представители вещательных компаний. Многие ссылаются на финансовую сторону вопроса — невозможность привлечения средств за счёт показа рекламы может сказаться на медиа-рынке целиком. Вещатели будут отказываться от демонстрации художественных фильмов, в результате чего, как уверяют противники законопроекта, в конечном итоге пострадает зритель. С осторожностью восприняли новацию и представители киноиндустрии.
Генеральный директор «Мосфильма» Карен ШАХНАЗАРОВ сообщил «Известиям», что, хотя ему как режиссеру симпатична идея о показе фильмов без чужеродных вставок, интересы телеканалов необходимо учесть: «Закон надо тщательно продумать, чтобы не допустить ситуации, при которой телеканалы просто перестанут закупать кино, а это ударит по кинематографистам».
В случае принятия закон вступит в действие с 1 сентября 2017 года. В комитете по планируют дорабатывать законопроект и готовить его к первому чтению. Однако дальнейшая судьба инициативы будет зависеть от того, как отреагирует на этот проект правительство РФ.