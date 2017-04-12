Руководители телеканала Pink в Боснии и Герцеговине уволили свою телеведущую из-за того, что та подрабатывала проституткой, сообщает The Sun.
Сама 26-летняя девушка призналась, что стала «ночной бабочкой», «чтобы выживать». По словам ведущей, в ее деятельности за телеэкраном нет ничего плохого.
Но руководство, узнав, чем занимается ведущая развлекательного шоу, решили закрыть программу. Сама телеведущая рассказала журналистам, что за обычный секс с мужчиной она берет около 500 долларов, а за групповой — около 1 тысячи долларов.
По ее словам, ее клиентами становятся в основном бизнесмены.