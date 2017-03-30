Британские ученые доказали, что развлекательное телевидение негативно сказывается на интеллектуальных способностях человека. О результатах нового исследования пишет Daily Mail.
В ходе своего нового исследования ученые из Лондонского университета королевы Марии изучили развитие итальянского развлекательного телевидения за последние 30 лет. Как отмечается, именно в этот период стала популярной телевизионная сеть Mediaset, создателем которой стал политик Сильвио Берлускони.
Специалисты установили, что итальянцы, смотревшие в детстве развлекательные шоу, на 5% хуже справлялись с различными когнитивными тестами во взрослом возрасте по сравнению с теми, кто не смотрел подобные каналы. Еще большее влияние подобного рода телевидение оказывало на людей старше 55 лет.
Помимо этого, смотревшие в детстве развлекательные каналы люди интересовались политикой на 13% реже, а также на 10% реже являлись членами общественных операций. Кроме того, они зачастую голосовали за лидеров-популистов и их партии.