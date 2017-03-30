Если отключить интернет в одном отдельно взятом здании, люди наверняка расстроятся из-за неработающих социальных сетей. Но если на пару дней лишить доступа к сети целую планету — последствия будут куда серьезнее. Вслед за недавней публикацией BBC Future «Лента.ру» разбиралась, что произойдет с человечеством, когда интернет исчезнет.
Ни дня без интернета
В 2012 году группа американских ученых попросила две тысячи мужчин и женщин представить, что они будут делать в случае отключения интернета. Респондентов отбирали по одному признаку: они постоянно сидели в соцсетях и проявляли интерес к технологиям.
Оказалось, что большинство американцев (67 процентов) в случае локального блэкаута предпочли бы переехать в ту страну, где интернет не отключили. Они в первую очередь боялись лишиться друзей на Facebook и подписчиков в Twitter.
Еще 14 процентов опрошенных выразили уверенность, что без интернета впадут в глубокую депрессию. Около 11 процентов, наоборот, заявили, что были бы рады отключению от сети из-за раздражающей привычки бездумно обновлять сайты. Шесть процентов заменили бы интернет компьютерными играми, а два процента признались, что чисто физически не смогли бы жить в мире, где общаться и строить карьеру можно исключительно офлайн. Любопытно, что большинство патологических интернет-зависимых оказались женщинами.
Недавно опросу исполнилось пять лет, за это время изменилось число пользователей сети (теперь их 3,5 миллиарда), но не образ их мыслей.
Для большинства людей отсутствие интернета по-прежнему связано с опасениями потерять связь с друзьями и подписчиками. А еще лишиться заработка, ведь многие давно зарабатывают на рекламе или в своих Instagram-профилях. Иными словами, находят практическое применение аккаунтам в соцсетях.
Это наверняка понимал и профессор Стэндфордского университета Джефф Ханкок: он предлагал студентам устраивать в выходные цифровой детокс, а затем обсуждать ощущения на семинаре. В 2009 году студенты взбунтовались и отказались лишить себя интернета на целых два дня. Кричали, что без доступа к сети они не сделают задания по другим предметам, разрушат свою социальную жизнь и останутся без связи с родителями. В итоге Ханкок отказался от идеи цифрового детокса — понял, что молодое поколение слишком крепко связало свою жизнь с интернетом.
Но в 2015 году одни из самых продвинутых пользователей сети из числа обитателей портала Reddit решили представить, каков он — мир без интернета.
Они предположили, что в первую очередь люди бросятся в Google с запросом «Почему нет интернета?», затем начнут в панике обновлять все страницы. Но уже через пару дней потеря доступа к проводной и беспроводной сетям затронет не только онлайн-мир. Уже через неделю опустеют продуктовые магазины, ведь поставки товаров полностью завязаны на подключении к сети.
Да, один из самых популярных способов развоза продуктов — грузовики, но и с ними все может пойти не так. Без интернета водители лишатся не только навигаторов, но и возможности заправляться — большинство использует топливную карту, а без интернета не работают ни банкоматы, ни платежные терминалы.
В больницах ничего страшного произойти не должно: жизненно важные аппараты не подключены к интернету, но базы данных с историями болезни лежат в сети. Правда, это не так фатально, в отличие от иссякающего запаса лекарств, пополнить который будет трудно из-за вышеупомянутого логистического коллапса.
Зато былую ценность обретут бумажные деньги, ведь ни один банк не сможет проводить платежи. Все это наверняка ударит по экономической ситуации в мире, но последствия этого станут ощутимы спустя несколько недель. С другой стороны, пусть мировой кризис наступит не сразу, на улицах могут вспыхнуть стихийные бунты: после некоторой растерянности люди почувствуют, что в их жизни что-то пошло не так.
Учитывая, что компьютеры и смартфоны станут бесполезными, люди наверняка узнают о случившемся из телевизора: главы государств непременно выступят с экстренными сообщениями. А дальше все пойдет по сценарию любого фильма о конце света: повсюду мародерство и беспорядок, больницы заполнятся пострадавшими, а властям придется ввести в города войска и объявить чрезвычайное положение.
Жизненно необходимые продукты, такие как хлеб, вода, молоко или яйца, а также бензин, взлетят в цене, а преступность резко возрастет. И это только в первые 48 часов после отключения интернета!
Кина не будет
На самом деле кратковременное отключение интернета вряд ли будет выглядеть как киношный конец света, потому что у большинства крупных технологических компаний всегда наготове команда специалистов, готовых оперативно устранить масштабные неполадки.
Так же думает и Скотт Борг из некоммерческой организации United States Cyber Consequences Unit. В 2008 году он по заказу Министерства внутренней безопасности США пытался спрогнозировать, что случится с американской экономикой в случае неполадок в мировой сети. Команда исследователей проанализировала компьютерные сбои на биржах за последние восемь лет и установила, что если интернет отключался менее чем на четыре дня, урон был крайне незначительным.
Более того, оказалось, что подобные блэкауты приводили к всплескам продуктивности среди работников, в срочном порядке начинавших разгребать давно забытые офисные дела. В общем, на экономику такие отключения повлияли не сильнее, чем длинные праздничные выходные.
Транспортная система, как оказалось, тоже не сильно зависит от сетевых неполадок. Самолеты, поезда и автобусы могут передвигаться и без интернета, хотя длительные сбои все же могут сказаться на логистике.
Отключить нельзя восстановить
Сегодня специалисты рассматривают три основных сценария, при которых в отдельных странах или во всем мире может вдруг отключиться интернет. Помимо граничащих с концом света катаклизмов, исследователи боятся массовых бунтов и кибервойн.
«Большая красная кнопка»
Так называемая «красная» аварийная кнопка, приводящая к отключению людей от сети или намеренному замедлению скорости соединения, действительно существует и даже использовалась в некоторых странах мира.
Например, в 2011 году во время «арабской весны» в Египте. Для того чтобы остановить протестующих, их лишили доступа к интернету, что очень затруднило координацию между людьми. Этот же метод применяли в Турции и Иране. Вероятно, инструменты для экстренного отключения сети есть и в Китае, но случаев глобального блэкаута там пока не фиксировали.
Американские и российские власти обсуждали создание подобного механизма, но для защиты от внезапной масштабной кибератаки. Правда, для того чтобы отключить страну от мирового интернета и остаться во внутренней сети, необходимо построить довольно дорогую дублирующую инфраструктуру, что по карману далеко не каждому государству.
К тому же страны, планирующие даже кратковременную изоляцию, потеряют связь с внешним миром, что нанесет колоссальный удар по экономике.
Удар из космоса
Одной из самых серьезных угроз для мирового интернета в действительности являются вспышки на Солнце. Крупная геомагнитная буря способна вывести из строя спутники и электросети.
В 1998 году солнечная буря стала причиной поломки спутника Galaxy IV, из-за чего в США отключились 90 процентов пейджеров. В результате врачи, менеджеры и, как ни странно, наркоторговцы моментально лишились связи с клиентами и коллегами по цеху.
Теоретически мощные вспышки на Солнце способны отключить сеть в разы быстрее и эффективнее, чем хакеры, террористы, землетрясения или наводнения.
Земные кибервойны
Не секрет, что сегодня государства активно наращивают силы в киберпространстве. По слухам, у некоторых стран существуют целые отряды хакеров, которые не вставая из-за компьютера могут навредить врагу.
Целей для атак становится все больше: кибервзломщики уже могут отключить электроэнергию, проникнуть в закрытые сети больниц и оборонных предприятий или затопить целый город, просто заразив софт отдельно взятой плотины.
Вероятно, в войнах будущего человечество сможет зайти еще дальше, ведь интернет все больше проникает в повседневную жизнь людей. Так что уже скоро отключение врага от сети будет равноценно его полному поражению.