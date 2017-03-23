Житель США Джон Ривелло отправил журналисту Айхенвальду GIF-изображение, вызвавшее у последнего восьмиминутный припадок. Сообщается, что Ривелло знал об эпилепсии жертвы и решил таким образом отомстить ему за «антитрамповские» заметки. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Американцу, отправившему мигающую GIF-анимацию, которая вызвала припадок у журналиста-эпилептика, предъявлено новое обвинение — нападение при отягчающих обстоятельствах с применением смертоносного оружия.

Джон Рэйн Ривелло, 29-летний житель Солсбери, штат Мэриленд, отправил 55-летнему журналисту Курту Айхенвальду твит с мигающей гифкой в качестве мести, поскольку знал о его болезни.

 Стивен Либерман, адвокат Айхенвальда, заявил, что

в данном случае использование стробированной анимации против жертвы можно приравнять к посылке со взрывным устройством или опасным вирусом.

Ривелло арестовали 17 марта по обвинению в киберпреследовании, но теперь его дело приняло более крутой поворот. Ему может грозить до 10 лет тюремного заключения.

«Надеюсь, это вызовет приступ»

В официальном заявлении министерства юстиции США об аресте Джона Ривелло указывается, что подозреваемый отправил Айхенвальду 15 декабря твит с мигающей гифкой и подписью «Ты заслуживаешь припадка за то, что ты написал». После того как жертва получила и открыла сообщение, у нее случился приступ эпилепсии.

Курта Айхенвальда обнаружила его жена, которая отправила в его твиттер сообщение: «Это его жена, ты вызвал у него припадок. У меня есть твои данные, и я заявила в полицию о преступлении».

По словам адвоката, после приступа Айхенвальд на несколько дней был признан нетрудоспособным, потерял чувствительность в левой руке и имел проблемы с речью на протяжении пары недель.

По информации New York Times, причиной ненависти Ривелло могли стать политические взгляды журналиста: во время президентской гонки в США в 2016 году Айхенвальд не раз критически высказывался против президента Дональда Трампа.

Следователи получили ордер на получение доступа к твиттер-аккаунту Ривелло, в котором обнаружили личные сообщения, отправленные другим пользователям: речь в них шла об Айхенвальде. «Я надеюсь, это вызовет у него приступ», «Отправил это (жертве), посмотрим, умрет ли он» и «Я знаю, что он эпилептик», писал Ривелло.

Кроме того, в аккаунте iCloud, принадлежащем Ривелло, нашелся скриншот с сайта epilepsy.com, на котором описывались разные факторы, способные вызвать эпилептический припадок.

Жюри присяжных постановило, что Джон Ривелло отправил опасный твит, зная, что журналист Курт Айхенвальд «подвержен припадкам, которые может вызвать подобная анимация».

В официальном документе говорится о том, что ответчик во время совершения преступления «использовал смертоносное оружие, а именно твит и GIF-изображение, а также электронное устройство».

Как сообщил Айхенвальд, это был не первый случай подобного нападения. Он заявляет, что в октябре 2016 года один из сторонников Трампа отправил ему эпилептогенный мультфильм, но, к счастью, он выронил планшет из рук до того, как начался припадок.

Случай не первый, но уникальный

Это необычное дело наглядно показало, что онлайн-инструменты могут быть использованы как оружие, способное нанести реальную физическую травму.

Эксперты по кибербезопасности рассказали Washington Post, что случай Айхенвальда — не первый подобный случай насилия в интернете, но

Джон Ривелло станет первым подсудимым, которому были предъявлены обвинения по уголовному делу.

Обычно судебные иски относительно преследования или интернет-травли фокусируются на том, как онлайн-контент может навредить человеку в эмоциональном плане, вплоть до доведения до самоубийства. Но в этом деле есть доказательства того, что Ривелло тщательно продумал свое нападение, оттолкнувшись от хронического заболевания своей жертвы.

«Этот случай уникален тем, что онлайн-атака с целью причинения физического вреда здоровью была направлена на конкретного человека с использованием элементарного инструмента»,

— говорит Вивек Кришнамурти, замдиректора Центра по киберправу при Гарвардском университете.

Он отметил, что другие случаи подобных нападений через интернет с последствиями в реальном мире включают в себя выведение из строя электросетей или системы кондиционирования воздуха, но при этом они таргетированы на большие группы людей.

В 2008 году американский Фонд борьбы с эпилепсией временно закрыл форум после того, как неизвестные хакеры загрузили туда изображения, способные вызвать припадок. Несколько пользователей успели открыть ссылки и жаловались на головные боли и ухудшение общего состояния, но приступов, вызванных опасным контентом, зарегистрировано не было.

Газета.ru