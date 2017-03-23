Житель США Джон Ривелло отправил журналисту Айхенвальду GIF-изображение, вызвавшее у последнего восьмиминутный припадок. Сообщается, что Ривелло знал об эпилепсии жертвы и решил таким образом отомстить ему за «антитрамповские» заметки. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Американцу, отправившему мигающую GIF-анимацию, которая вызвала припадок у журналиста-эпилептика, предъявлено новое обвинение — нападение при отягчающих обстоятельствах с применением смертоносного оружия.
Джон Рэйн Ривелло, 29-летний житель Солсбери, штат Мэриленд, отправил 55-летнему журналисту Курту Айхенвальду твит с мигающей гифкой в качестве мести, поскольку знал о его болезни.
в данном случае использование стробированной анимации против жертвы можно приравнять к посылке со взрывным устройством или опасным вирусом.
Ривелло арестовали 17 марта по обвинению в киберпреследовании, но теперь его дело приняло более крутой поворот. Ему может грозить до 10 лет тюремного заключения.
«Надеюсь, это вызовет приступ»
В официальном заявлении министерства юстиции США об аресте Джона Ривелло указывается, что подозреваемый отправил Айхенвальду 15 декабря твит с мигающей гифкой и подписью «Ты заслуживаешь припадка за то, что ты написал». После того как жертва получила и открыла сообщение, у нее случился приступ эпилепсии.
Курта Айхенвальда обнаружила его жена, которая отправила в его твиттер сообщение: «Это его жена, ты вызвал у него припадок. У меня есть твои данные, и я заявила в полицию о преступлении».
По информации New York Times, причиной ненависти Ривелло могли стать политические взгляды журналиста: во время президентской гонки в США в 2016 году Айхенвальд не раз критически высказывался против президента Дональда Трампа.
Следователи получили ордер на получение доступа к твиттер-аккаунту Ривелло, в котором обнаружили личные сообщения, отправленные другим пользователям: речь в них шла об Айхенвальде. «Я надеюсь, это вызовет у него приступ», «Отправил это (жертве), посмотрим, умрет ли он» и «Я знаю, что он эпилептик», писал Ривелло.
Жюри присяжных постановило, что Джон Ривелло отправил опасный твит, зная, что журналист Курт Айхенвальд «подвержен припадкам, которые может вызвать подобная анимация».
В официальном документе говорится о том, что ответчик во время совершения преступления «использовал смертоносное оружие, а именно твит и GIF-изображение, а также электронное устройство».
Как сообщил Айхенвальд, это был не первый случай подобного нападения. Он заявляет, что в октябре 2016 года один из сторонников Трампа отправил ему эпилептогенный мультфильм, но, к счастью, он выронил планшет из рук до того, как начался припадок.
Случай не первый, но уникальный
Это необычное дело наглядно показало, что онлайн-инструменты могут быть использованы как оружие, способное нанести реальную физическую травму.
Эксперты по кибербезопасности рассказали Washington Post, что случай Айхенвальда — не первый подобный случай насилия в интернете, но
Джон Ривелло станет первым подсудимым, которому были предъявлены обвинения по уголовному делу.
«Этот случай уникален тем, что онлайн-атака с целью причинения физического вреда здоровью была направлена на конкретного человека с использованием элементарного инструмента»,
— говорит Вивек Кришнамурти, замдиректора Центра по киберправу при Гарвардском университете.
Он отметил, что другие случаи подобных нападений через интернет с последствиями в реальном мире включают в себя выведение из строя электросетей или системы кондиционирования воздуха, но при этом они таргетированы на большие группы людей.
В 2008 году американский Фонд борьбы с эпилепсией временно закрыл форум после того, как неизвестные хакеры загрузили туда изображения, способные вызвать припадок. Несколько пользователей успели открыть ссылки и жаловались на головные боли и ухудшение общего состояния, но приступов, вызванных опасным контентом, зарегистрировано не было.