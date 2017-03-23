В городе Махачкала, республики Дагестан, журналисты провели акцию протеста против строительства парковки рядом с Многофункциональным центром (МФЦ). Дело в том, что еще в 2013 году данную территорию отвели для строительства памятника убитым журналистам, пишет «Черновик».
20 марта на территории предполагаемого строительства памятника, был снесен забор. На следующий день журналисты вышли к Издательскому дому по ул. Петра 1, 61. Спустя время к протестующим подошел руководитель МФЦ, Осман Хасбулатов.
Он рассказал, что на этом месте будет реализован проект пит-стоп «Мои документы», с помощью которого жителям будут оказываться услуги по предоставлению государственных и муниципальных услуг прямо в машине. Для выдачи документов там якобы будет установлена специальная будка.
По словам Хасбулатова, решение о строительстве согласовано с министерством печати и информации Дагестана, а также с министерством по управлению земельным и имущественными отношениями. Отмечается, что сотрудники СМИ, вышедшие на акцию протеста, не знали о подобных согласованиях.
Однако как заявили в министерстве печати, памятник все же будет построен, но часть территории рядом, будет благоустроена для организации пит-стопа «Мои документы».
Как отмечает издание, журналистка газеты «Дагестанская правда» предположила, что чиновники, принявшие подобное решение, дезинформируют главу республики Дагестан Рамазана Абдулатипова «он не допустил бы такого отношения к народу и к журналистам». Теперь она намерена рассказать о произошедшем главе Дагестана.