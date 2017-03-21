На текущей неделе разразился громкий скандал вокруг пиратского Telegram-канала Nopaywal. Новый ресурс, появившийся на платформе Павла Дурова, публикует ссылки на материалы «Ведомостей», «Дождя», Republic и The News Times, доступ к которым предоставляется пользователям лишь на условиях платной подписки.
Журналисты выступили с жесткой критикой проекта и пригрозили его блокировкой, однако среди читателей призывы к закрытию канала зачастую не находят поддержки — все-таки доля россиян, не привыкших платить за контент, довольно велика. «Реальное время» изучило «пиратский вопрос» и представило пять фактов о Nopaywal.
Бесплатная реклама от жертв Nopaywall
Телеграм-канал Nopaywall, наделавший шумихи в российской медиа-среде, а в особенности в изданиях, использующих функцию платной подписки, появился 15 февраля 2017 года. Цель создания проекта максимально четко обозначена в описании самого канала: «Контент платных СМИ. Бесплатно. «Ведомости», Republic, «Дождь» и The New Times».
Буквально за месяц аудитория Nopaywall достигла четырех тысяч человек, однако после того, как «Ведомости», которые уже успели пострадать от наглости «пиратов», публично пригрозили закрыть канал, число подписчиков выросло вдвое.
— Спасибо «Ведомостям» за рекламу, — съехидничали создатели Nopaywall днем 16 марта. А в пятницу, 17 марта, к концу рабочего дня, число подписчиков канала уже стало 11 735.
Отметим, что практика введения платной подписки не очень распространена среди российских изданий. Сейчас этот формат используют «Ведомости», затем «Republic», «Дождь», «The New Times», «Спутник и Погром» и еще несколько ресурсов. Paywall практикуется и за рубежом, к примеру, материалы по подписке предоставляют «The Wall Street Journal», «New York Times», «Foreign Policy» и многие другие издания.
Как «Ведомости» объявили войну пиратам
Информация о появлении канала Nopaywall вызвала довольно резкую реакцию со стороны руководства «Ведомостей». Стоит отметить, что в то время, пока «Ведомости» публично предлагают свои варианты «расправы» с пиратами, другие пострадавшие издания предпочитают отмалчиваться. Гендиректор «Republic» отказался комментировать эту тему в СМИ, а в «Дожде» на запрос «Реального времени» вежливо ответили следующее: «На данный момент не можем дать вам какой-либо комментарий. Наталья Синдеева находится в перелете».
Возвращаясь к «Ведомостям», владелец газеты Демьян Кудрявцев в беседе с телеканалом «360» заявил, что «Ведомости» будут добиваться закрытия Nopaywall за публикацию пиратского контента. Спикер сказал буквально следующее: «Мы закроем этот канал. В политику Telegram как сервиса входит противодействие пиратству. Мы докажем, что публикация этих данных — пиратство, и его закроют».
Помимо этого digital-директор «Ведомостей» Елена Кирюшина заявила прессе о том, что газета готова инициировать практику блокировки Telegram-каналов, которые предоставляют нелегальный доступ к платному контенту издания, сославшись на нарушение исключительных авторских прав. «Ведомости» решили развязать полномасштабную войну против Nopaywall, а кто в ней выиграет, качественная журналистика или пираты, пока остается только гадать.
Гроза независимой российской журналистики
Естественно, на столь возмутительное явление не могли не отреагировать пользователи мессенджера Telegram и другие авторы анонимных телеграм-каналов. Естественно, появление Nopaywall было встречено критикой. В «Методичке», главный редактор которой недавно дал интервью «Реальному времени» отметили, что из-за таких инструментов независимая журналистика в России обречена: «Вот из-за таких «ноупейволов» независимая качественная журналистика, основанная на принципе добровольного финансирования, в России просто обречена».
Канал «Московское время» утверждает, что им известно, кто стоит за созданием Nopaywall, и формат работы подписки будет изменен: «Чтобы не было сомнений — мы знаем кто делает канал Nopaywall, терпеть это не будем, но не жалобы на Telegram в госорганы, как глупо предполагает Незыгарь, а сотрудничество с Телеграмм будет нашим инструментом. Проще подписаться, короче. Сто рублей в месяц на мобильном, без кредитки и суеты. И никакой Nopaywall вам не нужен, а нам не страшен».
К атаке готовы
Естественно, создатели пиратского телеграм-канала чутко следят за разворачивающейся дискуссией вокруг их детища. Угрозы со стороны руководства «Ведомостей» и критика пользователей мессенждера Тelegram подтолкнули их к созданию резервного канала на случай блокировки основного.
Канал под названием Nopaywall (резерв) был создан 16 марта, и его появление сопровождалось небольшим объявлением на основном канале: «Подпишись на наш резервный канал (на случай блокировки основного)». К пяти часам вечера 17 марта число его подписчиков уже составляло 3 524 человека.
Скрипт для New York Times и полезный режим «инкогнито»
Естественно, создатели телеграм-канала Nopaywall далеко не пионеры — платную подписку до них пытались обойти десятки пиратов. К примеру, еще в 2011 году была «взломана» система для платного доступа к контенту New York Times, которая по оценке источников Bloomberg обошлась изданию в $40—50 млн. Причем систему обхитрили с помощью трех строчек JavaScript.
Распространенная система — введение лимитированных бесплатных просмотров. К примеру, на «Спутнике и погроме» есть возможность прочитать всего четыре материала в месяц, а «Ведомости» позволяют читать 13 статей, а когда этот лимит оказывается израсходован, появляется требование зарегистрироваться и оплатить подписку. Но и эту систему можно обойти.
Обычно сайты, предоставляющие бесплатный доступ к ограниченному количеству статей, идентифицируют пользователя при помощи cookies. Однако если зайти на сайт в режиме инкогнито, в котором cookies обнуляются, то те же «Ведомости» будут думать, что ваш лимит по-прежнему составляет 13 статей. Правда, сейчас эта лазейка уже закрыта. Хитрецы также советуют использовать несколько браузеров.
Лина Саримова
Реальное время