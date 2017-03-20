Бывший мэр города Елец (Липецкая область) Виктор Соковых с топором прогнал съемочную группу телеканала «Россия». Сюжет об этом вышел в программе «Вести. Дежурная часть» от 18 марта.
Журналисты собирались сделать репортаж о скандале, связанном с торговлей наркотиками, в причастности к которой подозревают дочь Соковых. Бывший чиновник отвечать на вопросы не стал. Вместо этого он набросился на журналистов с топором и сломал им микрофон.
Приятеля Юлии Соковых подозревают в продаже наркотиков. Во дворе дома экс-чиновника полиция нашла схрон оружия: автомат Калашникова, патроны и две гранаты.
Соковых оставил должность мэра города в 2010 году после коррупционного скандала. Тогда следователи возбудили уголовное дело из-за злоупотреблений, допущенных администрацией, которая выделила Соковых участок под строительство дома. Позднее дело прекратили за отсутствием состава преступления.