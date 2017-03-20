Депутат Государственной думы Владимир Жириновский прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении чиновницы из Минкомсвязи, которая, по мнению следствия, ответственна за назначение многомиллионной премии главе Почты России господину Страшнову.
По мнению Жириновского, в этом деле прослеживается любовная связь, подобно той, что была в деле Сердюкова и Васильевой.
Как стало известно «Ъ», СКР возбудил первое уголовное дело по материалам прокурорских проверок, выявивших незаконное начисление премий руководству «Почты России». Примечательно, что первым и пока единственным фигурантом расследования стал не глава подведомственного Минкомсвязи ФГУПа Дмитрий Страшнов, а высокопоставленный чиновник самого министерства — директор департамента организационного развития Ирина Лаптева, которую заподозрили в превышении должностных полномочий, совершенных, правда, именно в пользу господина Страшнова.
— Оказывается, это дама в министерстве, отвечающая за премии, накрутила. Ну, явно там любовная связь, скорее всего, любовница. Сердюков и Васильева, новый вариант. 92 миллиона лишних написала. Так нельзя делать. И глава Почты России знал, что это незаконная премия. Обоих в тюрьму и показательный процесс, — заявил Владимир Жириновский.
Напомним, ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальницы одного из департаментов Минкомсвязи РФ. По мнению следствия, это именно она выписала должностную премию главе Почты России, в восемь раз превышающую положенную сумму.
Справка:
Лаптева Ирина Леонидовна
Ирина Лаптева родилась в Москве в 1981 году.
Окончила в 2003 году Московский педагогический государственный университет по специальности «психология», в 2005 году — Международный юридический институт при Министерстве юстиции Российской Федерации по специальности «юриспруденция».
В 2001–2007 годах преподавала и работала заместителем декана в Московском государственном социальном университете, затем переименованном в Российский государственный социальный университет.
В 2007 году перешла в ОАО «Банк Уралсиб» на должность старшего психолога.
С 2008 по 2012 годы работала главным специалистом, начальником отдела планирования и подбора персонала — заместителем начальника управления кадров Департамента по работе с персоналом в ОАО «Российском сельскохозяйственном банке».
В Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации работает с ноября 2012 года. Занимала должность заместителя директора департамента организационного развития, затем с января 2014 года — должность временно исполняющей обязанности директора департамента организационного развития.
2 июля 2014 года назначена директором департамента организационного развития Минкомсвязи России.