Издательский дом «Собеседник» исключен из рядов Ассоциации распространителей печатной продукции (НП «АРПП») за невнесение в установленный срок членских взносов, следует из сообщения на сайте отраслевой организации.
Правление НП «АРПП» приняло решение о прекращении членства «Собеседника» ввиду того, что компания не производила уплату взносов в течение года.
Ассоциация является одной из старейших общественных организаций СМИ в России и объединяет в своих рядах более 100 компаний: распространителей прессы, издателей и других юридических лиц, деятельность которых связана с изданием и распространением печатной продукции.
Учредителем издательского дома «Собеседник» является ООО «Собеседник-Медиа» во главе с генеральным директором Юрием Пилипенко. По данным сети деловых коммуникаций СБИС, компания работает с декабря 2009 года и занимается издательской деятельностью.
OMN.ru