Власти Китая решили ограничить число издаваемых в стране детских книжек иностранных авторов. Об этом газете South China Morning Post сообщили источники в четырех китайских издательствах, государственных и частных.
Соответствующие указания, которые официально нигде не опубликованы, распространяются властями в устном виде и вводят систему квот на выпуск таких книг, чтобы ограничить возможность распространения иностранных идей. «По мнению правительства, иностранные детские книжки с картинками оказывают слишком сильное идеологическое влияние, поэтому было решено ограничить импортные книги и защитить книги китайских писателей»,— заявил газете редактор одного из государственных издательских домов.
Как рассказал газете источник в частном издательстве, они в этом году уже не смогут выпустить ни одной иностранной детской книги, а до этого никаких ограничений на выпуск и жесткой цензуры такой литературы у них не было. Еще один собеседник газеты из издательской среды сообщил, что у книг из Японии и Южной Кореи теперь «мало шансов» на издание в Китае, а выдача разрешений на издание книг из других стран будет «очень ограничена».
Как показывает местная статистика, 220 млн юных китайских читателей в возрасте до 14 лет читают чаще именно красочные иностранные издания, чем книги китайских авторов. В прошлом году в Китае было издано более 40 тыс. детских книг, включая книги иностранных авторов, и детская литература стала крупнейшим сегментом книжного рынка по объему продаж. Онлайн-продажи книг в Китае в целом за последние пять лет выросли более чем в четыре раза, и особенно растут продажи именно детских книг. В рамках кампании по борьбе за умы молодежи в прошлом году китайским университетам уже было предписано ограничить использование западных учебников и отдавать предпочтение тем, что поддерживают учение Коммунистической партии.
Алена Миклашевская