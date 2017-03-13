На Поварской улице в ресторане «Тай тай» был задержан генеральный директор ООО «ИДР-формат» Евгений Фельдман за вымогательство 200 тысяч долларов у группы «Сумма», основным совладельцем которой является Зиявудин Магомедов.
Глава издательских домов угрожал крупнейшему холдингу порчей репутации и публикацией нелестных статей в вверенных ему деловых журналах «Профиль» и «Компания». В момент задержания мужчина получал платёжное поручение на перечисление шести миллионов рублей — половину от обговорённой суммы.
В полицию с сообщением о шантаже обратился глава службы холдинга «Группа Сумма», подчинённого олигарху Зиявудину Магомедову.
В отношении Фельдмана, который обещал за 200 тысяч долларов умолчать ряд сведений, подрывающих репутацию холдинга, уже возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет решён вопрос о мере пресечения.
«Группа Сумма» — российский многопрофильный холдинг, объединяющий активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Штаб-квартира компании расположена в Москве.