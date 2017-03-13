Ведущий телеканала CNN, американский писатель Реза Аслан подвергся критике за то, что съел кусочек человеческого мозга во время подготовки передачи об индуистской секте каннибалов Агхори в Индии, пишет Guardian.
В ходе съемок программы «Верующие» (Believers) неподалеку от города Варанаси члены секты обмазали лицо Аслана человеческим прахом и предложили ему выпить алкогольный напиток, который был налит в череп.
Затем один из сектантов накормил ведущего кусочком мозга. Кроме того, он угрожал «обезглавить» Аслана за то, что тот «слишком много разговаривает». Эпизод заканчивается тем, что сектант бросает в убегающую съемочную группу экскременты.
После съемок телеведущий написал в своем Facebook: «Хотите узнать, каков на вкус мозг умершего человека? Древесный уголь!»
Индуистские группы в Индии и США заявили, что этот выпуск передачи на CNN выставляет их религию в негативном свете.
«CNN использует свою власть и влияние, чтобы увеличить у людей непонимание и страх перед индуизмом», — сказал член палаты представителей Конгресса США от Гавайев демократ Тулси Габбард.