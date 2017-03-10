По данным СМИ, представители соцсети обвинили журналистов в распространении данных материалов, а те, в свою очередь, убеждены, что Facebook не предпринимает мер для их удаления.
Социальная сеть Facebook и журналисты BBC стали участниками скандала с детской порнографией. Об этом информирует газета The Sun.
По данным издания, конфликт начался с того, что журналисты обнаружили в Facebook некоторые фотографические материалы и видеоролики, содержащие элементы детской порнографии, а также несколько аккаунтов людей, которые могут быть педофилами. Тогда, как пишет газета, они оповестили модераторов соцсети об этом при помощи функции «Пожаловаться на публикацию».
Однако, как утверждает издание, Facebook не удалил данные материалы, и журналисты отправили примеры одобренной детской порнографии в офис соцсети. В итоге представители Facebook пожаловались на них в полицию и передали полученные материалы правоохранителям.
Чем закончился конфликт, газета не уточняет.