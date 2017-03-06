Очередной номер американского еженедельника New Yorker вышел с изображением президента России Владимира Путина на обложке, сообщается на официальном сайте издания.
На обложке кириллицей написано «Нью-Йоркер». На переднем плане изображен Путин, который через монокль смотрит на бабочку с головой президента США Дональда Трампа. Российский лидер представлен в образе традиционного персонажа журнала Юстаса Тилли (этот джентльмен, разглядывающий бабочку в монокль, появился еще на самой первой обложке New Yorker в 1925 году).
Иллюстрация объясняется статьей «Активные меры», озаглавленной также как «Путин, Трамп и новая холодная война», за авторством журналистов Эвана Осноса, Дэвида Ремника и Джошуа Яффы.
Многостраничный труд трех журналистов New Yorker представляет собой изложение общеизвестных фактов и обвинений в адрес России на фоне исторических событий недавнего прошлого с комментариями представителей современной российской оппозиции, некоторых экспертов, но в основной массе – американских политиков, бывших чиновников и военных, а также неназванных «чиновников администрации» США.