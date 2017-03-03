Компания E3 Investment, обещающая клиентам 15-35% годовых от инвестиций в недвижимость, подала в суд на Олега Анисимова за публикацию, которая якобы порочит ее деловую репутацию.
Год назад на сайте vklader.ru вышла небольшая статья «E3 Investment: не рекомендуем». Ее автором является Олег Анисимов, экс-главред журнала «Финанс» и вице-президент «Тинькофф Банка», а ныне – организатор конференций для финтех-стартапов Finnext.
Текст материала намекает на то, что компания, обещающая всех озолотить на инвестициях в новостройки, является финансовой пирамидой. Он состоит преимущественно из скриншотов сайта, которые, по мнению автора, свидетельствуют о том, что E3 Investment, обещая надежный процент, попадает под один из признаков финансовой пирамиды, которые некогда озвучивал ЦБ. На сайте утверждается, что все активы для инвестиций застрахованы «тремя видами страхования», при этом не раскрывается какими именно.
Статья вызвала бурную реакцию в самой E3 Investment, которая в итоге подала на журналиста в суд. Так как материал выпадает одним из первых в «Яндексе» при запросе названия компании, видимо, это негативно сказалось на ее клиентском потоке, предполагает Анасимов. «Еще летом мне начали звонить ее представители и требовать снять материал, угрожая судом. Я сразу сказал, что не собираюсь этого делать», – сообщил он FO.
Более того, E3 Investment написала на своем сайте статью, в которой перечислила несколько отличий собственного бизнеса от финансовой пирамиды. Заканчивается материал следующими словами: «Мы уверены, что вместе с нашими партнерами делаем хорошее дело, получая честный доход и помогая развиваться строительной сфере. Мы с вами – всерьез, надолго и в четких рамках закона».
После попыток договориться компания все-таки подала иск в суд города Москвы. Олег признается, что он написал около 50 аналогичных материалов про подобные финансовые проекты. Некоторые после этого звонили и угрожали повесткой, но подать иск прежде никто не решался.
Впрочем, как показали результаты первого слушания (прошло 2 марта), в данном случае истцы тоже готовы сменить гнев на милость, если журналист пойдет навстречу. «Уже после заседания ко мне подходили юристы компании и предложили еще раз снять материал», – признался FO Олег. Он уверен, что E3 Investment не надеется на победу, а просто хочет запугать. Однако если компании все-таки удастся выиграть, Анисимову придется снять материал и, возможно, даже выплатить штраф. Связаться с представителями компании FO пока не удалось.
Второе слушание дела по существу с возможным оглашением судебного решения назначено на 14 апреля.