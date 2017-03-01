Издание Hürriyet, вызвавшее недавно критику со стороны правительства после публикации статьи об отношениях правительства и военных, заменило своего главного редактора Седата Эргина на бывшего главреда газеты Milliyet Фикрета Била.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также премьер-министр Бинали Йылдырым и ряд других государственных деятелей обвинили Hürriyet в попытке создать напряжённость в отношениях между правительством и вооружёнными силами страны.
В статье, опубликованной в газете 25 февраля под названием «Штаб недоволен», говорилось о беспокойстве Генштаба в связи с высказываниями о чрезмерно близких отношениях между военными и правительством Партии справедливости и развития (ПСР). Кроме этого в тексте говорилось о недовольстве военных в связи с участившейся критикой в их адрес.
Эргин занимал должность главного редактора Hürriyet в течение двух с половиной лет. По сообщению T24, решение заменить Эргина было принято ещё в начале февраля, однако после публикации скандального текста этот процесс ускорился.
Била пригласили в Стамбул в середине февраля и предложили должность главного редактора Hürriyet. Он исполнял обязанности главреда Milliyet в период с июля 2013 года по август 2016 года. Начиная с августа 2016 года, он писал колонки для Hürriyet.