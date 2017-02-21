Источник Inc., знакомый с ходом дела, сообщил, что Федеральная миграционная служба (ФМС, ныне упразднена и входит в структуру МВД) выиграла дело у владельца издательского дома «Индепендент Медиа» Демьяна Кудрявцева о признании его российского паспорта подделкой. Информацию Inc. подтвердили в Мосгорсуде.
«Установлен юридический факт сообщения заведомо ложных сведений о приёме в российское гражданство. Верховный суд подтвердил решение», — прокомментировали Inc. решение в пресс-службе Мосгорсуда. В Мосгорсуде считают, что исходя из федерального законодательства Кудрявцева могут лишить гражданства.
Верховный суд России 20 декабря прошлого года оставил без изменений решение судьи Московского городского суда от 25 августа 2016 года.Демьян Кудрявцев отказался прокомментировать Inc. ситуацию. Представитель миграционной службы МВД России не смог оперативно прокомментировать информацию о статусе процедуры лишения гражданства в отношении Кудрявцева. Главный редактор «Ведомостей» Татьяна Лысова через представителя передала, что не будет комментировать решение суда. Редакция направила запросы и ожидает ответов.
Суд только принимает решение о факте подачи ложных документов, а лишить гражданства может главное управление МВД по вопросам миграции (ГУВМ) и президент, объяснил Inc. управляющий партнёр адвокатского бюро TRUST Алексей Токарев. «Важный момент: если человек заявит о том, что ему некуда уезжать, и он не имеет гарантии другого гражданства, его не могут лишить гражданства Российской Федерации», — добавил Токарев. Но из-за того, что в Израиле нет формы подтверждения отказа от гражданства, миграционные органы могут лишить Кудрявцева гражданства России, заключает адвокат.
Представитель Роскомнадзора сказал в разговоре с корреспондентом Inc., что пока преждевременно озвучивать позицию ведомства по этому вопросу. Роскомнадзор планирует дождаться решения МВД и проанализировать ситуацию.
UPD: Кудрявцев в разговоре с «Новой Газетой» признал, что ФМС не получила от него данные. «Их (ФМС) заинтересовала анкета семилетней давности, которую я заполнял, когда получал российское гражданство. Они нашли там нехватку некоей информации, хотя она не была укрыта, а была точно им известна из моих же переписок с ведомством тех времен. О какой именно информации идет речь – неважно, это какие-то данные. Но эта информация в конкретную анкету попросту не влезла. И эту нехватку информации ФМС решила объявить ложными данными, якобы я что-то утаил», — рассказал изданию Демьян Кудрявцев.
В суде выяснилось, что информация, о которой идет речь, действительно была известна ведомству, однако судья поддержал ФМС, так как неполное заполнение анкеты является нарушением, сообщил изданию Кудрявцев. «На основании этого МВД может совершить разные действия по отношению ко мне, к себе или к кому-то другому, или не совершать никаких. Тут никто ни с кем не ссорился, процесс установления фактов у нас проходит через суд», — пояснил Демьян Кудрявцев. С его точки зрения, он не указывал никаких ложных фактов.
Демьян Кудрявцев — бывший руководитель ИД «Коммерсантъ» и основатель агентства «Ясно Communication». В апреле 2015 года Кудрявцев приобрел 33,3% «Ведомостей» у финского издательского дома Sanoma. Вместе с «Ведомостями» Sanoma продала газету The Moscow Times и несколько изданий, входящих в «Юнайтед пресс». В ноябре 2015 года Pearson и Dow Jones договорились о продаже своих долей в деловой газете «Ведомости» семье Демьяна Кудрявцева, что позволило бизнесмену увеличить свою долю в «Ведомостях» и The Moscow Times до 100%. Американские Pearson, Dow Jones и финская Sanoma вышли из числа акционеров издания.
В мае прошлого года российский венчурный фонд Inventure Partners под единым брендом Independent Media (IM) объединил медиаактивы – ООО «Фэшн Пресс», ООО «Премиум Паблишинг» и ООО «Премиум Индепендент Медиа». В IM входят проекты: Cosmopolitan, Cosmopolitan Shopping, Cosmopolitan Beauty, Harper’s Bazaar, «Домашний Очаг», Esquire, «Популярная механика», «Robb Report Россия», Grazia, их онлайн-версии, а также фотобанк Fotoimedia. Помимо этого, под брендом IM были объединены ООО «Москоутаймс» и АО «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель «Ведомостей»). В феврале 2017 года в одном из интервью Кудрявцев называл себя владельцем «Ведомостей».
Демьян Кудрявцев родился в 1971 году в Ленинграде. Закончил факультет журналистики Ленинградского университета и филологический факультет Иерусалимского университета. В 1990 году Кудрявцев выехал в Израиль, где издавал журнал «Обитаемый Остров» и был редактором профессионального литературного интернет-журнала EYЕ. У Кудрявцева ранее было гражданство Израиля, но он написал заявление об отказе от гражданства. Однако у Израиля не существует формы подтверждения отказа от гражданства.
В 2014 году Госдума приняла закон об ограничении доли зарубежных акционеров в средствах массовой информации с 50% до 20%. Поправки в закон о СМИ запрещают иностранцам учреждать, прямо или косвенно владеть и контролировать более 20% капитала любого российского СМИ. Эта норма касается физических лиц (в том числе россиян с двойным гражданством), компаний, международных организаций и иностранных государств. Владельцы СМИ до 1 февраля 2017 года могли привести корпоративную цепочку в соответствие с законом. Новые документы о владельцах и учредителях должны были быть переданы в Роскомнадзор не позднее 15 февраля 2017 года. Согласно законодательству, в случае лишения российского гражданства Демьян Кудрявцев не сможет владеть газетой «Ведомости».