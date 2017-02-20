Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов сообщил, что СКР продолжает в его отношении доследственную проверку.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура в ходе проведенной проверки исполнения федерального законодательства выявила факт незаконной выплаты Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн руб., причем ведомство направило в Следственный комитет материалы проверки в отношении не только самого Страшнова, но и двух директоров департаментов министерства, принимавших решение о выплате премии.
«Сейчас проходит доследственная проверка СКР, до ее окончания я не имею права давать комментарии. Проверка идет», — сказал Страшнов журналистам. Он добавил, что предприятие работает в штатном режиме, «организация нацелена на операционные задачи».
Страшнов также назвал слухами сообщения о своей отставке.
«Вы должны как-то к этому привыкнуть, меня смещают или заменяют 131 раз с начала 2013 года. Ежеквартально какая-то волна поднимается и затихает», — сказал он.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Министерстве связи и массовых коммуникаций и администрации президента сообщила, что Страшнов может скоро покинуть свой пост, а руководство министерства уже ведет переговоры с возможными преемниками.
Тогда источник ТАСС в компании заявлял, что «Почта России» продолжает работать в штатном режиме, несмотря на слухи об уходе Страшнова на фоне обвинений со стороны прокуратуры в получении необоснованно высоких доходов.
Тем не менее, информацию об уходе Страшнова подтвердили источники ТАСС, близкие к министерству, администрации президента и «Почте России».