Российские государственные СМИ получили распоряжение из Кремля перестать освещать фигуру президента США Дональда Трампа в «подобострастном» ключе.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с делом.
По словам одного источника, в администрации президента объяснили такое решение утратой интереса российских телезрителей к персоне Трампа.
Данное решение, как отмечает Bloomberg, отражает растущее беспокойство высокопоставленных российских чиновников относительно того, что новая администрация США будет менее дружественной, чем казалось ранее.
Накануне президент США прокомментировал в своем твиттере отношение президента США Барака Обамы к присоединению Крыма к России.