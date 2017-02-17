Известную традицию давать обеты съесть что-нибудь несъедобное в случае своей неправоты продолжил журналист белорусского издания «Прессбол»: ранее он прорицал, что минский хоккейный клуб «Динамо» не выйдет в плей-офф, или он съест газету.
В итоге минская команда вышла в плей-офф — сегодня она идет на пятой строчке в турнирной таблице. А журналиста Вячеслава Федоренкова ждал не самый аппетитный ужин.
Впрочем, коллеги Федоренкова пытались спасти его от поедания газеты, приготовив ему торт в виде газетного листа. Такая забота делает им честь, но Федоренков отказался о поблажек.
Он в присутствии своих суровых коллег разорвал восьмиполосный номер газеты, в которой работает, и съел его.
Отметим, что такое кушанье никак нельзя назвать здоровой пищей — целлюлоза не переваривается, а острые края газетных листов могут повредить стенки кишечника. Кроме того, типографская краска явно не предназначена для употребления внутрь: отдельные виды такой краски содержат свинец и другие вредные вещества. Журналист мог бы ограничиться хотя бы одним листом, раз уж он так сильно предан своим обещаниям.
Стоит также отметить, что на церемонии поедании журналистом газеты присутствовали не только его скорбные коллеги, но и тренеры «Динамо».