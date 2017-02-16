Житель Якутии Михаил Боппосов, который прославился как автор скульптур из навоза, слепил из этого же материала знаменитую фигуру Ждуна. Как сообщает издание News.Ykt.Ru, Боппосов сделал это по заказу московских журналистов.
«Он еще не готов. Это заказ из Москвы, представляете? Впервые за деньги делаю, забавно. Говорят, в Москве есть журнал «Жизнь», но название звучит на иностранном, вот они и заказали. До этого звонили, когда петуха сделал, просили отправить видео», — рассказал Боппосов изданию.
«Теперь вот предложили слепить Ждуна, говорят, модный персонаж, я-то его не знаю. Сказали, что во всем мире все художники его делают, но из навоза никто еще не делал», — цитирует издание Боппосова.
Речь идет о портале Life.Ru, который сегодня утром опубликовал новость о навозном Ждуне с пометкой «Эксклюзив».
Заместитель главного редактора Life.Ru Никита Могутин подтвердил Znak.com, что издание заказало фигуру скульптору. «Мы преследовали две цели, — рассказал он. — С одной стороны — поддержать талантливого скульптора, который живет не в очень хороших условиях и нуждается в деньгах. С другой стороны — нам хотелось показать все стадии существования интернет-мемов. Ждун — мем, которого уже слишком много, от него тошнит. Это мы и стремились продемонстрировать».