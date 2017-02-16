О гибели известного фотохудожника, главного редактора глянцевого журнала «Пчела» 54-летнего Баграта Асатряна ходило много слухов. Он погиб в деревне Диво Демидовского района 15 декабря 2015 года. Тело обнаружили на переднем сиденье его собственной иномарки в этот же день. Спустя несколько часов «всплыл» еще один труп: мертвую женщину с вывернутой шеей и многочисленными побоями нашли в доме неподалеку…
В тот же вечер был задержан предполагаемый убийца этих двоих – 43-летний Вадим Колесников. Его задержали в тот момент, когда он пытался разделаться еще с одним жителем деревни. Помешало Колесникову только появление полицейских. В тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в Смоленскую областную больницу.
Спустя два года суд вынес приговор Вадиму Колесникову. Обвинительное заключение, с которым мне удалось познакомиться, развеяло все слухи и домыслы о гибели известного человека. Как оказалось, жестокое двойное убийство было совершенно из-за бытового конфликта…
В селе Диво о Вадиме знали все: дебошир не обходился дня без бутылки. А как только выпивал, начинал терроризировать и местных, и «дачников». То угрожать начнет, то и вправду тумаков отвесит. Вадима боялись, ненавидели, но предпочитали не связываться с ним и обходили стороной. Никому не хотелось, чтобы ему изуродовали лицо или сожгли дом, а то и вовсе – убили.
Буйное поведение Колесникова особенно стало отражаться на жителях деревни после того, как он вернулся из тюрьмы, куда попал за избиение первой жены. Лишение свободы ожесточило Вадима. Он не раз гонялся с ножом, а иной раз и с ружьем, за попавшимися под «горячую руку» соседями. Однако всякий раз уходил от ответственности – с потерпевшими удавалось договориться.
Таким же образом у него получилось избежать наказания и за издевательства над второй гражданской женой. Если верить заявлению потерпевшей, он приковал ее наручниками к кровати. А потом покалечил с такой силой, что причинил разрыв тонкой кишки. Но перед самым судом она изменила свои показания, и свирепому мужу удалось избежать тюрьмы.
Колесников не церемонился и с третьей гражданской супругой. 36-летнюю Викторию он встретил, когда работал охранником в Подмосковье. Девушке негде было жить – он приютил у себя. Однако за это не стеснялся временами поколачивать, как-то даже в наказание побрил налысо:
-Ничего, стерпит, пусть знает, в чьем доме живет.
Временами Колесников выпивал с Багратом Асатряном. Их связывали довольно приятельские отношения.
Поселившись в деревне, Асатрян зарабатывал на продаже антиквариата. Его глянцевый журнал к тому времени уже был закрыт, но, как поговаривали в округе, денег он все равно имел немало.
Кроме коммерческой жилки у Баграта имелась страсть к алкоголю. На этом они с Колесом (Вадимом Колесниковым) и сошлись. Многим был непонятен такой союз: «Куда Баргат смотрит? Этот же ненормальный кости ему в пьянке переломает!»
Но Баграт только отшучивался:
— А это у нас экстремальный вид спорта такой – выпить с Колесом и не умереть! Я уже в призерах!
Очередной «раунд» начался днем 11 декабря 2015 года. Поначалу приятели столовались у друзей: Алексея Березкина, 30-летнего «вечного» собутыльника Колеса, и Олега Шишкина, соседа, у которого всегда было, чем «согреться». Пьянствуя так три дня, компания вернулась в дом Леши.
Вечером 14 декабря 2015 года за столом собрались четверо: Колесо, Виктория, Баграт и Алексей – хозяин пристанища. Во время застолья Вадим заметил, что супруга проявляет внимание к художнику, позволяя себе лишнее.
Из показаний Вадима Колесникова: «На кровати лицом вниз на животе лежал Баграт, сверху на нем сидела Вика. Из одежды на ней был только свитер. Она сидела на его спине и делала массаж. Думаю, они заметили меня, наверное, решили, что я был слишком пьяным и ничего не понял. Но я все видел, все понимал. Я промолчал, но решил, что они еще поплатятся за это».
На протяжении вечера Колесо молча топил в себе обиду. «Горючее» быстро закончилось, да и хозяин дома, Алексей, заснул за столом. Оставшимся собутыльникам пришлось идти за добавкой к Олегу Шишкину. Лишь тогда, выпив в гостях еще алкоголя, Вадим высказался:
— Баграт, а я видел, как тебе моя жена массаж делала, думал, не замечу? Давай-ка я тебе свой массаж покажу, старый извращенец!
Вадим несколько раз ударил друга кулаками в лицо, схватил кочергу. Было задремавший Шишкин, очнулся от криков. Он пытался оттянуть ревнивца, но тут же получил тумаков. После Колесо принялся за Викторию. Ей досталось еще сильнее. Он бил по телу женщины с такой силой, что кочерга погнулась. Затем Колесников несколько раз ударил ее ладонью по лицу, чтобы привести в сознание. Когда это не помогло, он вновь взял кочергу и несколько раз стукнул по ягодицам лежащей на полу женщины.
Из показаний Вадима Колесникова: «Виктория все равно не стояла. Мы подняли ее с пола и отнесли в машину, положили на заднее сиденье».
Колесо решил отвезти предавших его друга и жену обратно к Алексею. Баграт был еще в сознании и сам кое-как доковылял до авто. На протяжении всей дороги мужчине было плохо, из головы текла кровь.
Как установили следствие и суд, доехав до дома Березкина, Вадим подождал, пока окровавленный друг вылезет из машины, и свернул Вике шею. Позже он занес тело женщины в дом, где и оставил на диване. Колесо соврал Березкину, что его возлюбленная просто выпила лишнего.
После вместе с Багратом и Алексеем Березкиным Колесников поехал в Демидов – за добавкой спиртного. По пути домой машина сломалась, и Колесо, который раньше работал в такси, вызвал своего приятеля, чтобы утянуть «Тойоту» обратно в деревню.
Вернулись друзья лишь под утро, нужно было наконец-таки проверить, как там Вика. Они пытались взять Баграта с собой, но тот только мычал и уже не мог встать с сиденья автомобиля. Собутыльники оставили машину с другом возле дома Шишкина, а сами пошли к Алексею.
Вадим и Алексей выпили еще бутылку и решили пойти к Шишкину, чтобы вместе решить, что делать с телом Виктории. Уже по дороге Алексей, испуганный тем, что в его доме лежит труп, стал предлагать вызвать «скорую» и полицию. Вадим тут же отобрал у него телефон и приказал не ныть. Алексей попытался убежать, но не успел.Окончательно разозлившись на приятеля, Колесников стал избивать его. Он бил лежащего на земле Лешу руками и ногами по всему телу. В этот момент к нему подошли сотрудники полиции…
Из материалов уголовного дела: « В дежурную часть ОП по Демидовскому району МО МВД России «Велижский» 15 декабря 2015 года поступило телефонное сообщение о том, что в автомобиле марки «Тойота РАВ-4» обнаружен труп с телесными повреждениями в области головы. По прибытию на место по указанному адресу в автомобиле действительно был обнаружен труп Баграта Асатряна с признаками насильственной смерти».
Причиной смерти Михаила стал травматический отек головного мозга. Виктория умерла из-за перелома первого шейного позвонка.
На протяжении всего предварительного следствия, Колесников менял свои показания, высказывал различные абсурдные версии произошедшего, притворялся невменяемым: заявлял о том, что он посланник инопланетян, читал Евангелие, пытался переложить всю ответственность на других лиц.
— 20 января 2017 года Демидовский районный суд признал Колесникова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30 – п. «а»(приготовление к преступлению и покушение), ч. 2 ст. 105(убийство двух и более лиц) УК РФ, ему назначено наказание в виде 16 лет 10 месяцев лишения свободы строгого режима,- прокомментировала Нина ВАСИЛЬКОВА, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ).
К слову, Березкин, уснувший за столом, никакого массажа и чего-то подозрительного между Асатряном и Викторией не видел. Да и местные жители утверждали, что Баграта женщины уже давно не интересовали. Скорее всего, измена Колесу просто привиделась…
Василиса ЧЕРНОВА, Демидовский район
Имена и фамилии подозреваемого и свидетелей изменены по этическим соображениям