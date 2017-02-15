На обложке мартовского номера французской версии журнала Vogue впервые появится трансгендер. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте издания.
Как утверждается в материале «Би-Би-Си», на обложке будет изображена 19-летняя бразильская модель Валентина Сампайо (Valentina Sampaio). «Ее удивительной красоты достаточно, чтобы поражать с обложки Vogue», — заявил редактор журнала Эммануэль Альт (Emmanuelle Alt).
Он отметил, что Сампайо ни в чем не уступает другим моделям в мире моды. «Кроме одной маленькой детали. Роковая женщина Валентина родилась мальчиком», — написал он в своей редакционной колонке.
«Валентина появилась на обложке Vogue не только благодаря ее блестящей индивидуальности или внешности, а еще и потому, что она воплощает собой упорную многовековую борьбу ради признания», — резюмировал Альт.
Сампайо — популярная Instagram-модель и актриса, на аккаунт которой подписаны более 33 тысяч человек.
В январе итальянский модный дом Gucci объявил о запуске нового секретного проекта, главным героем которого станет модель-трансгендер Хари Неф. К нему присоединятся американская актриса Дакота Джонсон и художница Петра Коллинз.