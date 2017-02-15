Сеть фастфуд-заведений Burger Urge из австралийского Брисбена начала цифровую кампанию по привлечению новых франчайзи
Вместо обычных призывов стать франчайзи и рассказов о том, как это хорошо, сеть закусочных пошла иным путем – в сети появились брутальные баннеры со слоганом «Хотите убить босса?». Иллюстрируют акцию картинки с лужами крови, которые получились весьма натуралистичными, и вообще напоминают рекламу боевика или детектива.
Если заинтригованный пользователь захочет узнать больше, он может кликнуть на ссылку, которой снабжены картинки. Но вместо захватывающей истории его ожидает переход на сайт Burger Urge и возможность зарегистрироваться как франчайзи.
У сети уже есть 19 магазинов в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе, и в ближайшие месяцы планируется открытие еще семи.
Совладелец и директор Burger Urge Шон Картью отметил, что таким способом им захотелось избежать «нудного маркетинга», который обычен при поиске предпринимателей, и расширить аудиторию – потому что кто же не хочет иногда убить шефа.