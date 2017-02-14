58-летняя певица стала героиней последнего номера итальянского издания, над которым работала скончавшаяся недавно Франка Соццани.
Мадонна появилась на обложке февральского номера Vogue Italia. Певица приняла участие в провокационной съемке и продемонстрировала грудь перед объективом известного фотографа Стивена Кляйна. Мадонна уже была на обложке итальянского издания известного журнала в 1991 году, когда позировала другому легендарному гуру модной фотографии Стивену Мейзелю. Предлагаем сравнить кадры, сделанные с 26-летним промежутком.
В Instagram Мадонна написала, что была счастлива поработать сглавным редактором журнала Франкой Соццани над последней обложкой под ее руководством. Напомним, что Соццани не стало 22 декабря прошлого года.
Главным редактором Vogue Франка Соццани стала в 1988 году и занимала должность до самой смерти, на протяжении 28 лет. C 1994 года она также возглавляла издательство Conde Nast Italia. Соццани произвела революцию в Vogue Italia, в котором до нее поддерживали только итальянских дизайнеров, и сделала из него одно из самых авангардных и провокационных изданий.