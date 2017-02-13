Серия необычных валентинок посвящена исчезающим видам животных, которые и изображены на открытках вместо привычных зайчиков и котиков.
Все доходы от их продажи пойдут на поддержку изображенных на открытках видов фауны: носача, лысого уакари, рыбы-капли и других. Кроме того, что все они находятся под угрозой исчезновения, их объединяет еще одно- они крайне уродливы. Поэтому в агентстве решили обратить на них внимание – ведь они никогда не попадали в популярные социальные кампании как симпатичные панды, тигры или полярные медведи.
Собрав в качестве моделей самых уродливых представителей животного мира, в агентстве придумали слоган кампании – «Истинная любовь слепа».
Чтобы снизить себестоимость открыток и направить на благотворительность как можно больше средств, в Droga5 создали их в сотрудничестве с сервисами Screaming Colour и Shutterstock, и привлекли к работе независимых фотографов. Приобрести открытки можно на сайте.