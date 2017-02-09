Редакторы «Википедии» проголосовали за признание британского таблоида The Daily Mail «в основном недостоверным источником», пишет Mashable. Согласно решению, газету стоит использовать в качестве источника только в редких случаях, когда больше не на кого сослаться.
Вопрос о внесении The Daily Mail в список потенциально недостоверных источников обсуждался участниками «Википедии» с 2015 года. Критики таблоида утверждали, что полагаться на его данные невозможно, а сторонники отмечали, что, несмотря на наличие недостоверных данных в статьях The Daily Mail, иногда журналистам издания удается добыть правдивые сведения раньше других.
«Википедия» считает таблоиды, в том числе The Sun, Daily Mirror, The Daily Express и теперь The Daily Mail, потенциально ненадежными источниками информации. Помимо таблоидов, в этом списке есть Russia Today, Sputnik News, иранское агентство Press TV и китайское «Синьхуа».