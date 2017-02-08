Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Иркутской области признало незаконной рекламу местной компании заказа такси «Сатурн», на билбордах которой были изображены лица людей со следами побоев. Компании вынесено предупреждение за нарушение федерального закона «О рекламе», сообщил врио руководителя УФАС Александр Кулиш на пресс-конференции 7 февраля. Если фирма не исполнит предписания антимонопольщиков, ее оштрафуют, передает сайт «Байкал Инфо».
Речь идет о двух рекламных билбордах «Сатурна». На одном из них — лицо избитой девушки и надпись «Пожалела 60 рублей на такси с работы», на другом — молодой человек с разбитым лицом и надпись «Пожалел 60 рублей на такси из клуба».
Поводом для разбирательства стала жалоба жителя города Ангарска в УФАС в апреле 2016 года, обвинившего компанию «Сатурн» в создании фона социального неблагополучия и пропаганде насилия. После этого обращения антимонопольщики провели опрос общественного мнения, по результатам которого возбудили дело в отношении рекламодателя.
Согласно закону «О рекламе» она не должна формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемым товаром, или осуждать таких лиц, также в рекламе запрещается использование оскорбительных образов, сравнений и выражений.
В прошлом году Забайкальское УФАС признало незаконной рекламу с изображением ног повешенного человека и надписью «Наш крепеж не подведет!», баннеры с которой были установлены в Чите.
NEWSru.com