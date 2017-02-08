Омская Роспечать страдает от некомпетентного руководства уже более года. Простые люди, покупатели и подписчики, писали много писем с жалобами на массовое закрытие киосков, сбои с оформлением подписки. Очевидно, что система распространения печатной продукции в Омске пребывает в глубоком кризисе. Однако, кто же в этом виноват?
Сперва поговорим о масштабах бедствия (иначе ситуацию, сложившуюся в Омске, трудно описать). Начнем с того, что летом 2014 года в распоряжении омской Роспечати были 195 киосков. Далее, по неизвестным причинам, закрылись многие торговые точки на остановках. Число киосков сократилось до 150. А на данный момент реально работающих объектов осталось меньше сотни. За два года сеть распространения сократилась практически вдвое.
Таким образом, многим омичам пришлось перейти на подписку, чтобы получать полюбившиеся издания. Но сложности возникли и в этом направлении. «Несколько лет по подписке я получал омские и центральные издания. В феврале начались проблемы: Роспечать прекратила продавать и распространять по подписке федеральные газеты, хотя подписка была оплачена. Мне хотелось бы понять причины, а до главного офиса не дозвониться», – пожаловался омич Юрий Дубасов. «Далеко не всегда в Роспечати можно найти ту прессу, которая интересна. Кроме омских газет, там остался сплошной глянец. Газеты «Спорт-Экспресс» давно нет, не говоря уже о некоторых известных журналах. Читателям практически не дают выбора», – сообщил омич Леонид Сергеев.
Закрытие киосков, миллионные долги перед ритейлерами и проблемы с подпиской привели к тому, что издания отказались сотрудничать с сетью Роспечати без внесения предоплаты. А одна из крупных омских газет в принципе отказалась от реализации силами Роспечати.
Еще одним скандалом стало распространение бесплатного издания «Домашняя газета». Номер «ДГ» шел бесплатным приложением к любой покупке, будь то колода карт или «Коммерсант». При этом с каждого врученного номера Роспечать имела всего рубль (с нормально проданных газет, как правило, семь рублей). Многие СМИ выразили недовольство данной практикой. Редактор омского филиала газеты «Комсомольская правда» Станислав Мухин сообщил: «К такой практике со стороны Роспечати отношусь негативно. Репутация у «Домашней газеты», мягко говоря, неоднозначная. И у читателей нашей газеты может создаться впечатление, что «Комсомольская правда» и «Домашняя газета» – одно и то же. Мне такое совмещение брендов совсем не по душе. Проблема решается очень просто – навязанная газета выбрасывается в урну, и он идет дальше. Но для руководителя конкретного СМИ, который не хочет ассоциации своего издания с каким-либо другим, это как минимум неприятно».
Чтобы как-то компенсировать падение доходов и закрытие торговых точек, омская Роспечать принялась экспериментировать с ассортиментом. Помимо того, что на прилавках могло появиться, что угодно, кроме прессы, иногда это даже шло вразрез с действующим законодательством. Так, например, недавно омская Роспечать попалась на реализации спиртосодержащих жидкостей, не взирая на постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 декабря 2016 года. По данным НГС.ОМСК, Роспечать продавала лосьон для лица с экстрактом боярышника. Стоимость флакона 100 мл составляла 27 руб. В этом компанию уличил Роспотребнадзор, и теперь Роспечати грозит штраф от 30 до 40 тыс. рублей.
Что-то странное происходит и с юрлицом компании. Управляющая компания по неясным причинам переехала в Оренбург. Впрочем, и это предприятие уже погрязло в долгах, просрочки достигают шести месяцев, и это не предел. Зарплату сотрудникам Роспечати не выплачивают по нескольку месяцев. Дошло до того, что в проблемах компании пришлось разбираться правоохранительным органам.
Можно винить в неурядицах финансовый кризис и сокращение рынков, но что-то подсказывает, что это лишь поверхностный уровень вопроса. Имеет смысл присмотреться к руководящим фигурам. Главой Роспечати был назначен Виталий Аржанников, ранее известный лишь тем, что, возглавляя представительство телегида «Телесемь» в Омске, засветился в крупном скандале вокруг дистрибьюторской фирмы-однодневки.
Михаил Трунов, руководитель по распространению журнала, так описал эти события:
– Отпускная цена «ТелеСемь. Омск» оказалась более выгодной для компании ООО «Гранд» и составила 10,13 рублей. Распоряжение установить такую цену было получено от гендиректора Аржанникова. Я знал, что понижение цены не заложено в бюджете. Для подготовки договора Аржанниковым были представлены сканированные копии учредительных документов на компанию «Гранд». После их изучения у меня возник вопрос, почему у этой фирмы нет видов деятельности, которые соприкасаются с торговлей в сфере СМИ – как оптом, так и в розницу. На это я получил ответ от гендиректора, что компания проверена юристом, и с ней можно заключить договор. Юристы, которые занимались обслуживанием ООО «ТелеСемь. Омск» – это фирма ООО «Молчанова и партнёры». Так же для того, чтобы компания «Гранд» выиграла тендер на поставку печатных изданий и канцелярских товаров в супермаркеты «Холидей», Аржанников в конце июня 2011 года отдал мне ещё одно распоряжение. Я должен был сообщать в компанию «Холидей», что «Гранд» является аффелированным лицом с ООО «ТелеСемь. Омск» – и, по сути, они являются одним и тем же.
По информации Натальи Седых, члена совета директоров ООО «ТелеСемь. Омск», в результате этих действий журналу был нанесён ущерб в размере почти 2 млн рублей. Что касается самого Аржанникова, то ему удалось выйти сухим из воды. А когда происходило расследование махинаций, связанных с фирмой «Гранд», он весьма своевременно ушел в отпуск и был недоступен для любых взаимодействий. Даже с точки зрения бизнеса Аржанников оказался крайне бестолковым менеджером. В результате с середины сентября 2014 года управление активами украинского медиахолдинга UMH в России перешли бывшему гендиректору издательского дома «Провинция» Игорю Молодцову. А сам Аржанников, не взирая на подмоченную репутацию возглавил омскую Роспечать.
Как утверждает ряд источников, на самом деле омской Роспечатью управляет Александр Страхов, бывший генеральный директор принадлежащих UMH Russia ИД «Популярная пресса» и еженедельников «Теленеделя» и «Футбол». Из АиФ он перешел в холдинг UMH на должность СЕО, на которой помогал владельцу холдинга Борису Ложкину — ныне главе администрации президента Украины — выстраивать российско-украинский бизнес. Хотя и это дело в России на сегодняшний день сильно хромает. Ходят слухи, что Страхов частенько инкогнито прилетает в Омск, чтобы проконтролировать происходящее.
Александр Страхов – не новичок в издательском деле, однако, его опыт следует охарактеризовать, как негативный. При его руководстве активы UMH Group в России переживают не лучшие времена. Что же касается дистрибьюторской деятельности, то тут ни у Страхова, ни у его подчиненных и вовсе нет необходимого набора навыков. А для того, чтобы вытянуть предприятие из кризиса нужны профессионалы, а не дилетанты. Думаю, на примере омской «Роспечати» это заметно особенно сильно.
Нет, с такими начальниками бизнес не построить.
Руслан Мальский