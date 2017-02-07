Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы дождаться извинений ведущего телеканала Fox News, оскорбившего президента РФ Владимира Путина, в 2023 году.
«С этим джентльменом у нас разные понимания хорошего тона и правил воспитанности. Это первое. Но мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим заметку в календаре на 23-й год и вернемся к нему с этим вопросом», — сказал Песков.
Он добавил, что в Москве не считают произошедшее инцидентом, это просто неловкая ситуация для Fox News, передает Lenta.ru.
5 февраля телеканал Fox News провел интервью с президентом США Дональдом Трампом. В ходе программы телеведущий Брайан О’Рейли заявил о «жестокости» Путина.
В связи с этим Песков призвал ведущего извиниться перед российским лидером. На это О’Рейли язвительно ответил, что извинений придется ждать как минимум до 2023 года.