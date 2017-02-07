«Газета.Ru» наряду с 27 другими российскими СМИ оказалась в черном списке СМИ в Эстонии за «антиэстонскую пропаганду». Об этом говорится на сайте интернет-проекта Propastop.
Из российских медиа в список также вошли Первый канал, телеканалы «Россия», «Россия 1», «Россия 24», RT, НТВ, агентство ТАСС, Lenta.ru, РБК, «Российская газета» и другие.
Создатели списка отмечают, что в течение прошлого года эти СМИ публиковали порочащую Эстонию информацию.
Также они обращают внимание эстонских граждан и компаний на то, что этот список далек от исчерпывающего. Эксперты Propastop просят пользователей сообщать и о других медиа, ведущих «антиэстонскую пропаганду».
В октябре прошлого года посольство России опровергло сообщения о якобы готовящейся «гибридной операции» в Эстонии.