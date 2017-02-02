Совет улемов Индонезии намерен до 15 февраля выпустить фетву, которая приравняет создание и распространение фейковых новостей к греху, признав подобную практику «противоречащей исламу».
Причиной тому послужил непрекращающийся поток ложных сообщений в социальных сетях, направленных против проживающих в стране китайцев и христиан. Среди них, например, были новости о том, что Китай начал биологическую войну против Индонезии, что на новых индонезийских банкнотах будут изображены серп и молот и что в страну за последнее время прибыли 10 млн китайцев.
«Мы намерены выпустить ее как можно скорее, потому что сложившаяся ситуация вызывает беспокойство,— приводит слова главы Совета улемов Индонезии Мааруфа Амина агентство Reuters.— Надеюсь, что хотя бы мусульмане больше не будут участвовать в этих мистификациях».