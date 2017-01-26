В России эта книга запрещена и находится в федеральном списке экстремистских материалов
В Харькове издадут дневники Йозефа Геббельса — одного из лидеров нацистской Германии. Мемуары, изданием которых займется харьковское издательство «Фолио», охватывают последние годы жизни идеолога нацизма.
«Главный идеолог нацизма, всемогущий министр пропаганды долгие годы вел дневниковые записи. До начала 1945 года насчитывалось около 15 тыс. страниц. Сегодня они причисляются к числу таких документов, без знания и осмысления которых невозможно создать сколько-нибудь полное представление о немецком национал-социализме. Дневники 1944–1945 годов — наиболее ценная часть записей Геббельса», — сообщается в аннотации к изданию, передает ТАСС.
Гендиректор издательства «Фолио» Александр Красовицкий заявил, что «эта книга нужна украинскому сообществу».
В России книга идеолога нацизма «Геббельс Йозеф. Дневники 1945 года. Последние записи» считается запрещенной — суд включил ее в федеральный список экстремистских материалов.