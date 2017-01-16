Бывший официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин объявил в своем Twitter, что в скором времени в свет выйдет его новая книга «Убийства, теракты, катастрофы. По следам кровавых преступлений».
Книга включает в себя пять «документальных детективных рассказов» об «успешных расследованиях, в ходе которых следователи СКР преодолевали почти безнадежные препятствия и огромные расстояния».
Поздравляю коллег с днем Следственного комитета Российской Федерации! В качестве подарка сдал в печать новую книгу о следователях. pic.twitter.com/PK7q690wKH
— Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 15 января 2017 г.
В частности, автор рассказал о деле «банды ГТА», об убийстве 17 пенсионерок на Урале, о теракте в Домодедово, а также о захвате сухогруза «Арктик Си» и об авиакатастрофе в Ярославле, в которой погибла хоккейная команда «Локомотив».
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Маркин пообещал, что в этот раз никаких проблем с плагиатом не возникнет.
«Сейчас мы учли все ошибки, которые были совершены, и мной в том числе от невнимательности, я не буду все списывать на издательство. Издательство извинилось тогда и передо мной, и перед читателями. Ну, а сейчас я могу гарантировать, что 100% никаких проблем не будет. Все было абсолютно проверено, четко написано, я рукопись перечитал сам», − сказал он.
Маркин также сообщил, что книгу выпустят в феврале и что ее презентация уже назначена на конец следующего месяца.
Напомним, свою первую книгу «Самые громкие преступления 21 века в России» Маркин выпустил в сентябре 2016 года, когда занимал пост официального представителя СК. Тогда он заявлял о намерении выпустить еще две книги.
Спустя некоторое время после выхода книги специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Илья Барабанов обвинил представителя СК в плагиате. Также в плагиате Маркина в плагиате заподозрила автор «Новой газеты» Надежда Прусенкова. Позже издательство «Эксмо» объяснило плагиат в книге «Самые громкие преступления XXI века в России» технической ошибкой. Маркин принял извинения издательства за эти ошибки и признался, что не считает себя профессиональным литератором.
Добавим, Маркин был официальным представителем СК РФ с момента основания ведомства в январе 2011 года. Осенью 2016 года он подал в отставку и перешел на работу в «Русгидро».