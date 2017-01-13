Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой выступил с предложением приравнять соцсети к операторами связи, передает РИА Новости.
Депутат отметил, что этот вопрос надо поставить было уже давно.
«Чтобы все эти соцсети стали операторами связи для того, чтобы к ним были совсем другие требования, чтобы, извините, наших сограждан и наших детей не вербовали на то, чтобы ехать в Сирию и в другие горячие точки», — сказал Луговой.
Такое заявление он сделал во время своего выступления на пленарном заседании Госдумы.
Напомним, что Госдума сейчас также рассматривает законопроект, который регулирует работу онлайн-кинотеатров.