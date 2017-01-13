Телеведущий подрался с Джигурдой в «Прямом эфире»

Скандально известный российский актер Никита Джигурда на съемках программы «Прямой эфир» попытался спровоцировать на драку ведущего Бориса Корчевникова.
Пока эпатажный артист декламировал свои стихи, не обращая внимания на реплики ведущего программы, сам Корчевников попытался остановить его жестом, но шоумен отбросил его поднятую руку.
На это ведущий «Прямого эфира» несколько раз толкнул гостя студии, однако Джигурда дал понять, что не собирается вступать в драку и убрал руки за спину.
«Давай, щенок», — сказал он, глядя в глаза ведущему, но Корчевников заявил, что не собирается «марать руки». В итоге до рукоприкладства в студии не дошло.