Канал обвинили в нарушении украинского законодательства в вопросе Крыма
«Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно убрал телеканал «Дождь» из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, и дал провайдерам месяц, чтобы заменить российский телеканал на другой», — отмечается в сообщении.
Канал обвинили в нарушении украинского законодательства в вопросе Крыма. «Журналисты «Дождя» ездят в Крым с нарушением украинского законодательства… Также они показывают карту РФ, на которой Крым показан как территория России», — сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.
Еще одной причиной такого решения стал показ телеканалом российской рекламы. «Они транслировали российскую рекламу. Мы сделали шаг навстречу телеканалу и обратились к ним с просьбой устранить нарушения. Нам обещали прекратить это, и через два месяца появилась украинская версия «Дождя» без рекламы. Но она так и не поступила в Нацсовет», — пояснил он.
Кроме того, Нацсовет на три месяца запретил трансляцию канала «Телеклуб» за показ запрещенных на Украине фильмов российского производства.
В Черноморске Одесской области 9 января представители общественной организации «Ветераны и инвалиды АТО (силовой операции в Донбассе — прим. ТАСС) «Рапира» вынудили местного кабельного оператора «Клен» убрать из эфира телеканал «Дождь». Ранее около десяти человек в военной форме ворвались в офис оператора и стали требовать вернуть в эфир украинские телеканалы и отключить российский канал, обвинив «Клен» в «информационной диверсии».
Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева выразила сожаление решением Нацсовета Украины по телевидению и радио о запрете трансляции телеканала.
«Мне очень жаль, что Нацсовет Украины принял такое решение», — цитирует Синдееву сайт «Дождя». По ее словам, в соответствии с условиями договоров со всеми провайдерами на Украине вещание «Дождя» осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы. Гендиректор отметила, что Нацсовет Украины был уведомлен об этом 8 августа 2016 года, после чего претензий о несоответствии содержания телеканала украинскому законадательству «Дождь» не получал.
Кроме того, по словам Синдеевой, телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты России. «В соответствии со статьей 65 Конституции Российской Федерации Республика Крым является субъектом Российской Федерации», — уточнила она.
«Надеюсь, что наш украинский зритель найдет возможность смотреть Дождь через наш сайт, наши приложения в Smart TV и другие каналы дистрибуции», — добавила гендиректор.
Хроника запретов
С июля 2014 года на территории Украины запрещена ретрансляция Первого канала, «РТР-Планета», «Россия-24», «НТВ-Мир», ТVCI (ТВ Центр), «Россия 1», НТВ, ТНТ, «Петербург 5», «Звезда», РЕН- ТВ, Life News, RT, РБК- ТВ.
В 2015 году Министерство культуры Украины составило список российских и мировых деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины». В черный список входят 83 человека, в частности Наталья Варлей, Валентина Талызина, Валентин Гафт, Михаил Боярский и многие другие. Всем им Киев запретил въезд в страну, а украинским телеканалам не разрешено показывать фильмы и передачи с их участием. Также Госкино Украины запретило показ в стране более 430 фильмов и сериалов российского производства.
В начале июля 2016 года Нацсовет запретил еще девять российских телеканалов: «Улыбка ребенка», «Психология 21», «Охота и рыбалка», «Православная телекомпания «Союз», Amazing Life, Look TV, «Мини Муви», «Настоящее Смешное Телевидение» и Footschool TV. Как пояснил глава регулятора Юрий Артеменко, эти телеканалы транслировали рекламу, не адаптированную к требованиям украинского законодательства, что и послужило основной причиной для запрета их вещания.
В конце того же месяца регулятором была запрещена ретрансляция российского телеканала «Ностальгия» за советскую символику. По тем же причинам 31 августа были запрещены телеканалы «Радость моя», «Мир сериала», «Телерадиосеть Благих Новостей» и «Интересное ТВ». 29 сентября под запрет подпали «Comedy TV», «Наш футбол» и «Карусель».
Нацсовет по ТВ неоднократно применял санкции и к украинским телеканалам, в частности «Интеру», «112. Украина», ICTV и другим, обвиняя их в нарушении законодательства. В большинстве случаев нарушения касались трансляции запрещенных российских фильмов или выступлений с критикой существующего политического режима в стране.