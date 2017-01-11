Скандал, начавшийся из-за петиции по поводу новогоднего контента Первого канала, (была опубликована на сайте Change.org), показал, что в России много недовольных не только «годами застоя» в российской эстраде, но и, мягко говоря, неумением звезд отечественного шоу-бизнеса читать. Другими словами, живут по принципу «слышу звон, да не знаю где он».
Началась история с того, что некий Вадим Манукян опубликовал на уже упомянутом сайте обращение к руководству Первого канала (конкретно к главе компании Константину Эрнсту). В тексте петиции ни слова не было про «запрет Пугачевой», основная мысль была следующая: «У Вас есть много интересных проектов, но новогоднее телевидение нужно в корне менять! Первый канал, проведите пожалуйста опрос среди своих телезрителей о том, как улучшить новогоднее шоу 2018 года» (авторские орфография и пунктуация в цитатах здесь и далее сохранены – прим. ред.). «Примадонна» российской эстрады упоминается в тексте петиции исключительно как иллюстрация, отношение к ней явно носит характер частного суждения: «Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у Примадонны». Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!».
Петицию (на момент создания заметки) подписали более 115 тыс. пользователей сети, так что «десятки тысяч комментариев» – это не преувеличение.
Возможно, петиция так и осталась бы незамеченной, но некоторые СМИ переврали содержание обращения и представили ее как «призыв запретить Пугачеву». В итоге высказываться начали все – от самой Пугачевой до замглавы Минкомсвязи Алексея Волина.
Пугачева в Instagram написала: «Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно!!! Значит жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом настоящее счастье».
Алексей Волин сообщил: «Принятия каких-либо профилактических мер не планируется. В России лучшее в мире телевидение, и те, кому не нравится его новогоднее содержание, могут его не смотреть».
Доносы, травля и лицо России
Но дальше всего пошли в окружении Пугачевой. Так, певец и композитор Игорь Николаев, видимо, толком не ознакомившись с петицией, запустил «флэшмоб» «Мы за Аллу Пугачеву». Вот что пишет артист: «..почему-то вспомнился Евг. Евтушенко: «Вы всегда плюёте, люди, в тех, кто хочет вам добра!» Лучшие песни АЛЛЫ всегда несли Добро и Любовь, и, даст Бог, будут нести ещё долго! Друзья, просто ставьте хештэг #мызапугачеву чаще, и мы, надеюсь соберём больше тех, кто, оказывается, против P.S. Дорогие подписчики, задающие мне вопросы типа: Против чего? или Как можно быть против? Зайдите в Интернет и прочитайте про гнусную историю с петицией против Пугачевой. Вообще все эти истории с «гневными письмами трудящихся» очень напоминают дремучие совковые годы, когда так же травили Пастернака, Солженицына, а на эстраде — ту же Шульженко, а потом «Машину Времени» и т.д.».
МЫ ЗА ПУГАЧЁВУ!!!🎤❤ …почему-то вспомнился Евг. Евтушенко: «Вы всегда плюёте, люди, в тех, кто хочет вам добра!» Лучшие песни АЛЛЫ всегда несли Добро и Любовь, и, даст Бог, будут нести ещё долго! Друзья, просто ставьте хештэг #мызапугачеву чаще, и мы, надеюсь соберём больше тех, кто, оказывается, против ( @syutkin_valeriy @alla_orfey @uliaveronika #раймондпаулс #мызапугачеву P.S. Дорогие подписчики, задающие мне вопросы типа: Против чего? или Как можно быть против? Зайдите в Интернет и прочитайте про гнусную историю с петицией против Пугачёвой. Вообще все эти истории с «гневными письмами трудящихся» очень напоминают дремучие совковые годы, когда так же травили Пастернака, Солженицына, а на эстраде — ту же Шульженко, а потом «Машину Времени» и т.д. Поэтому репост или фото А. Б. с хештэгом #мызапугачеву (именно с такой орфографией, так соберём больше)
Еще более подобострастным постом разразился певец Александр Буйнов. «Актриса с такими данными,с такими мозгами,такой харизмой…может(и должна!)выходить на сцену ВСЮ ЖИЗНЬ!Или,по крайней мере,сколько пожелает.
«Петиция,кляуза,донос…для меня синонимы,словесный понос,а подписывать подобное…а давайте вот так сразу подпишем «просьбу трудящихся»о расстреле всех неполюбившихся артистов,соседей,свекровей,тёщ!
Не уступает дорогу молодым?!Так залезте,запрыгните кто-нибудь на её пьедестал!Ааа-не получается не можется?Работать надо над собой,учиться,и через всю жизнь,через пот и кровь,через неудачи и падения забраться на вершину,имя которой Алла Пугачева,и тихо так спросить-а можно я рядышком немного постою?
-да пожалуйста,кто ж тебе не даёт?
Мне кажется так и только так должен поступать Человек,Артист,Личность!
Я за Пугачеву!!
Мы за Пугачеву!!!».
Многие другие звезды тоже включились в «флешмоб». Вот, к примеру, любительница рассуждать о человеческой зависти Анастасия Волочкова между шпагатами в стрингах пишет в своем блоге: «Узнала, что против Аллы Борисовны пишут всякие глупости. Люди, научитесь любить, а не завидовать, в конце концов. Я люблю вас, Алла Борисовна и всегда поддержу и буду рядом, если надо. Это человек легенда. И хватит глумиться. Занимайтесь делом хоть каким-либо, кроме осуждения тех, кто является лицом России! Нет пророка в своем отечестве… Я не знаю. Обидно до слез».
Автор петиции был вынужден сделать обновление своего обращения: «Пошла речь о травле, о сороковых годах, о Соложеницыне и Пастернаке, о письмах трудящихся, о гнусных петициях, кляузах и доносах. Ну хоть кто то из них мог сюда зайти и убедиться, что петиция то совсем о другом! А то ведь проще всего делать все по принципу «не читал, но осуждаю».