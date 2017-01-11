Facebook придется впервые отвечать перед судом в Германии в связи с распространением в соцсети заведомо ложных сообщений со стороны пользователей. Об этом во вторник сообщил телеканал NTV.
Иск подало одно из адвокатских бюро из Вюрцбурга. Он будет рассмотрен в окружном суде города 6 февраля. Истец добивается запрета на распространение в соцсети не соответствующей правде информации о том, что сирийский беженец Анас Модамани вместе с сообщниками якобы поджег бездомного в берлинском метро. Представители Facebook отказались удалять посты с соответствующими сообщениями и комментариями, отметив, что это не нарушает «стандартов сообщества».
Молодой сириец ранее уже становился жертвой ложных новостей. Он стал известен после того, как сделал селфи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель летом 2016 года, а пользователи Facebook нашли сходство между ним и исламистом, устроившим теракт в Брюсселе.
Facebook обязан удалять со своих страниц противоречащее законодательству содержимое, если узнает об этом. Эксперты отмечают, однако, что компания не делает этого и чаще всего не реагирует на многочисленные просьбы. В Германии компанию неоднократно подвергали критике за бездействие в связи распространением сомнительных постов.