Банк «Глобэкс» (входит в структуру ВЭБа) в декабре подал иск в арбитражный суд Москвы против АО «Группа Эксперт», требуя взыскать с него 88,57 млн рублей, следует из документов суда.
ВЭБ — крупный кредитор и акционер одноименного медиахолдинга, в который входит ответчик.
Иск «Глобэкса» против «Группы Эксперт» поступил в арбитражный суд Москвы 13 октября, 20 декабря он был принят к производству. Первое заседание по делу должно состояться 31 января, следует из картотеки арбитражных дел.
Головная компания АО «Группа эксперт» — ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт»», указано в базе СПАРК. Издательская деятельность указана как основной вид деятельности компании.
В середине октября прошлого года ВЭБ сообщал, что обсуждает вопрос о финансировании медиахолдинга «Эксперт» и рассмотрение этого вопроса «находится в финальной стадии». Источник RNS тогда уточнял, что речь шла о выделении дополнительного кредита медиахолдингу. В начале 2014 года набсовет ВЭБа уже одобрял выдачу кредита медиахолдингу на 550 млн руб. сроком на семь лет. До этого, в 2013 году, холдинг обращался к банку за кредитом в 100 млн руб., попав «в предбанкротное состояние» из-за неудачного проекта по развитию собственного ТВ, сообщала газета «Коммерсант». На тот момент «ВЭБ Капитал» являлся крупнейшим акционером ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт»» с долей около 31,2%, сообщала тогда со ссылкой на собственный источник газета. Источник RNS, близкий к руководству «Эксперта», уточнил, что сейчас доля банка «уже больше». В 2013 году доля структур «Базового элемента» Олега Дерипаски составляла 29,3%. Валерий Фадеев, шеф-редактор холдинга Татьяна Гурова и научный редактор журнала «Эксперт» Александр Привалов на тот момент контролировали по 12,9% каждый. Сейчас в базе данных СПАРК указано, что Гурова, Привалов и Фадеев контролируют по 15,4% медиахолдинга, а другие совладельцы не указаны.
Медиахолдинг основан в 2006 году и сейчас управляет одноименным еженедельником, журналом «Эксперт» и рядом других активов.