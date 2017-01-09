Подписанный документ внес изменения в законы «О печатных СМИ (прессе) на Украине», «Об издательском деле», «О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности»
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении ввоза на Украину «иностранной продукции антиукраинского содержания», принятый Верховной радой 8 декабря. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба парламента.
Документом вводится запрет на «использование печатных СМИ и издательской продукции для призывов к захвату власти, насильственного изменения конституционного строя или территориальной целостности Украины», пропаганды войны, насилия и жестокости, разжигания расовой, национальной, религиозной вражды. Кроме того, запрещается пропаганда в печатной продукции коммунистического, тоталитарного, национал-социалистического режимов и их символики, популяризация или пропаганда органов государства-агрессора, работников советских органов государственной безопасности.
Рада уполномочила Государственный комитет по телевидению и радиовещанию на основании выводов экспертного совета запрещать или разрешать распространение на территории Украины соответствующей издательской продукции, которая «ввозится и/или изготовлена на территории «государства-агрессора» или «временно оккупированной» территории Украины». В случае распространения запрещенной продукции, то она в последующем изымается, а к нарушителям применяется административный штраф.
В прошлом году Госкомтелерадио Украины уже вводил запрет на ряд книг российских авторов. В этот список вошло 38 изданий, в частности книги Николая Старикова «Украина. Хаос и революция — оружие доллара», Андрея Фурсова «Холодный восточный ветер русской весны», Эдуарда Лимонова «Киев капут», Сергея Глазьева «Катастрофа. От американской войны к мировой войне».