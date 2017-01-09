На компанию и троих предпринимателей заведены дела за торговлю крепким непищевым алкоголем
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Омской области, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 23 декабря 2016 года № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» в регионе введен контроль за реализацией спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема и пресечение ее незаконной продажи. Разрешенное исключение составляют парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости.
По данным на 3 января 2017 года, за первые дни надзорных мероприятий в Омской области было проверено 337 объектов, при этом арестовано 813 упаковок спиртосодержащей жидкости.
«Реализация приостановлена на объектах розничной торговли ИП Терешонок, ИП Горюнова, ИП Шарыповой, ИП Степанов, ИП Полоухин, ИП Городец, киосках АО Роспечать, ИП Жарских, ИП Золотых, ИП Корнеевой, ИП Соловей, ИП Новак», — сообщает ведомство.
Образцы изъятых спиртосодержащих жидкостей направлены на экспертизу в «Центр гигиены и эпидемиологии». Материалы о нарушениях на ИП Терешонок В.В., ИП Золотых С.В., ИП Горюнова С.Г. и АО «Роспечать» уже переданы в правоохранительные органы.
В соответствии с КоАП, незаконная торговля непищевым алкоголем предусматривает административную ответственность: для граждан — в виде штрафа 1500-2000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без нее; для должностных лиц — 3000-4000 рублей с конфискацией или без; в отношении юридических лиц — 30-40 тыс. рублей с конфискацией запретного товара или без нее.