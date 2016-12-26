Коммунисты обвинили в случившемся своего однопартийца
Более 9 тыс. экземпляров главного оппозиционного еженедельника Орловской области «Красная строка» с жесткой критикой губернатора Вадима Потомского бесследно исчезло из типографии. Главный редактор издания, член КПРФ Юрий Лебедкин уже написал заявления в областную прокуратуру и Следственный комитет, увидев в исчезновении тиража умысел администрации региона. В типографии допускают, что по неосторожности отдали тираж не тем, и обвиняют господина Лебедкина в «провокации политического скандала». Региональные власти причастность к инциденту отвергают.
Об исчезновении 9,2–9,3 тыс. экземпляров напечатанного вечером 22 декабря тиража «Красной строки» “Ъ” рассказал главред издания Юрий Лебедкин. По его словам, общий тираж номера составил около 11 тыс., из которых около 2,2 тыс. должно было традиционно разойтись по киоскам Орла и по подписке, а остальное редакция забирала для самостоятельного распространения, в том числе в районах. «Вчера вечером мне позвонил источник и сообщил, что в правительстве области узнали о содержании номера, поднялась паника,— пояснил господин Лебедкин.— А чуть позже позвонила дружественная сотрудница типографии “Труд” и сообщила, что тираж напечатан, но он исчез, ушел адресатам только базовый. С утра я приехал за оставшимися экземплярами, и их действительно не оказалось. Директор типографии Юрий Гончаров сначала начал говорить, что их уже забрал мой сотрудник. Но я пояснил, что у меня в редакции три человека и имею право взять тираж только я. Тогда он заявил, что перезвонит через два часа, и больше не выходил на связь».
Господин Лебедкин уточнил, что уже написал заявления в областное управление СКР и в прокуратуру: «В них я высказал предположения, что за этим могут стоять сотрудники областного правительства, и усмотрел в исчезновении тиража признаки воспрепятствования законной деятельности журналиста». По его словам, типография передавала содержание будущих номеров «Красной строки» чиновникам и ранее, и «буквально накануне» эта тема становилась предметом разговора с директором типографии.
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Юрий Гончаров вчера рассказал “Ъ”, что вечером 22 ноября «к типографии подъехала машина, сказали, что за “Красной строкой” и забрали тираж»: «Обычно они приезжают утром, но я подумал — мало ли что случилось. Никто никогда дотошно не проверяет, кто забирает тиражи,— кому они еще нужны? А утром приехал Лебедкин и начал возмущаться, мол, он еще вечером знал, что будут проблемы. Так почему же он мне вечером не позвонил, если знал, что они будут? Я ему сразу предложил: давай разберемся, и если моя вина, вызовем моих сотрудников и тут же напечатаем номер за наш счет. Но он убежал, крича, что это политика. Ощущение, что предумышленно спровоцировал скандал».
Критические публикации из номера уже появились на сайте «Красной строки». В них речь идет о том, что глава региона Вадим Потомский вопреки его заявлениям якобы не является почетным президентом Федерации карате-до России; о предложенном федеральным министрам новогоднем «продуктовом» наборе орловских продуктов, о приезде делегации Словении и пиаре на заслугах орловского бойца, депутата горсовета Эдуарда Трояновского. В областном правительстве вчера не стали подробно комментировать инцидент с исчезновением тиража, отметив лишь, что разговоры о причастности властей к ситуации «смешны»: «Раньше критические тексты выходили без проблем».
Сенатор от Орловской области, руководитель обкома КПРФ Василий Иконников назвал произошедшее «безобразием, с которым должны разбираться правоохранительные органы»: «Я вижу почерк чиновников, которые работали в командах предыдущих губернаторов. И уверен, что в первую очередь это невыгодно Вадиму Потомскому, не верю, что он мог давать такую задачу. Но я допускаю, что это самодеятельность его подчиненных, которые хотели выслужиться и «разбили лоб». Не исключено, что за этим стоит и некая третья сила, которая таким актом хотела скомпрометировать губернатора».
Олег Мухин, Воронеж
Коммерсантъ
Оригинальный заголовок: В Орле пропала газета с губернаторской критикой